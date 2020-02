Ouders Julie Van Espen zetten justitie weer bovenaan politieke agenda

Met nieuwe wetten en een betere organisatie van het hof van beroep in Antwerpen hebben de politiek en het gerecht wel degelijk lessen getrokken uit de moord op Julie Van Espen. Dat neemt niet weg dat justitie mensenwerk blijft.

Op 4 mei zal het een jaar geleden zijn dat in Antwerpen de 23-jarige Julie Van Espen om het leven gebracht werd. Dat de dader Steve Bakelmans (39), een desperado met een trackrecord van zedenfeiten, twee jaar eerder veroordeeld werd voor verkrachting en toch vrij rondliep, veroorzaakte een golf van woede. Met een open brief aan de minister van Justitie en de partijvoorzitters zetten haar ouders het functioneren van het gerecht nu weer hoog op de agenda.

Ze vragen dat de dood van hun dochter niet zonder gevolg blijft en dat de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Justitie meegenomen worden bij de vorming van een nieuwe regering. Die Hoge Raad leverde eind vorig jaar een vernietigend rapport af over hoe het gerecht in Antwerpen was omgegaan met het dossier-Bakelmans. Concreet kwam de analyse erop neer dat er meer aan de hand was dan een tekort aan magistraten. Op meerdere momenten werden foute beslissingen genomen.

Het gaat onder meer om de keuze om Bakelmans niet ter zitting aan te houden op het moment van zijn veroordeling in 2017. Het gaat om de beslissing van de vorige voorzitter van het hof van beroep om uit protest tegen een onderbezetting van zijn korps een beroepskamer te sluiten, waardoor 77 dossiers in de kast verdwenen zonder te controleren of er risicodossiers bij zaten. En het gaat in het algemeen om een slechte uitwisseling van informatie, waardoor rechters geen correct beeld hadden van Bakelmans.

Mea culpa

Het pijnlijke is dat het hof van beroep in Antwerpen het geweer al van schouder had veranderd voor de moord plaatsvond. Toen op 1 februari 2019 een nieuwe voorzitter aantrad, besliste die - in tegenstelling tot zijn voorganger - wel in te gaan op de aanbeveling van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om in burgerlijke zaken over te schakelen op één in plaats van drie rechters. Daardoor kon hij de beroepskamer waar de zaak-Bakelmans maanden vastzat opnieuw openen. Op 6 mei resulteerde dat in het dagvaarden van Bakelmans, twee dagen na de moord op Julie Van Espen.

Het Antwerpse parket-generaal sloeg in december mea culpa na het rapport van de Hoge Raad. 'We zijn in deze zaak tekortgeschoten.' Het parket en ook het hof van beroep kondigden meteen aan de aanbevelingen van de Hoge Raad in hun werking toe te passen, zodat prioritaire dossiers sneller worden behandeld.

'Een injectie is nodig. Zonder gaat het niet.' Koen Geens (CD&V) Minister van Justitie

Ook op politiek vlak bewoog een en ander, ondanks dat er al sinds december 2018 geen regering meer is. 'Sinds 21 december 2019 kan een rechter gevaar op recidive inroepen om iemand direct aan te houden. Tot daarvoor kon dat alleen bij mogelijk vluchtgedrag', zegt Kamerlid Sophie De Wit (N-VA). En voor zedenfeiten zitten zwaardere straffen in de pijplijn. Dat voorstel maakte deel uit van de hervorming van het strafwetboek waaraan Geens werkte toen de regering-Michel viel. Het wordt binnenkort ter behandeling voorgelegd in de Kamer.

Ook voor een striktere opvolging van zedendelinquenten mét verplichte therapie na het uitzitten van hun straf zijn er diverse voorstellen. 'Een compromis moet mogelijk zijn', zegt Servais Verherstraeten van CD&V. Tot slot werd ook de verjaringstermijn voor misbruik van minderjarigen afgeschaft, al zou dat in de zaak-Julie Van Espen niet direct een rol gespeeld hebben. De vraag van de ouders van Julie Van Espen om een Comité J (dat de werking van justitie moet controleren) op te richten naar het voorbeeld van het Comité P krijgt geen navolging. 'Ik begrijp de vraag, maar daarvoor is er al de Hoge Raad voor Justitie', zegt De Wit.

750 miljoen

Ook Geens benadrukt dat hij niet stilgezeten heeft. Er is een beleidsplan waarin de adviezen van de Hoge Raad worden uitgerold. ‘Met het College van Procureurs is afgesproken dat voortaan een opsluitingsfiche wordt toegevoegd aan het strafdossier.' Via zo’n fiche had het gerecht in Antwerpen kunnen vaststellen dat Bakelmans al eerder penitentiaire voorwaarden had geschonden. 'In de gevangenis van Sint-Gillis is ook gestart met de uitwerking van een penitentiair observatiecentrum.'