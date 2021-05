Overheid betaalde meer facturen op tijd in 2020

De meeste federale overheidsdiensten hebben vorig jaar hun rekeningen tijdig betaald, binnen de 30 dagen. Ze zijn daarmee stipter dan in 2019.

De federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken betaalde van alle overheidsdiensten de meeste facturen op tijd. Vorig jaar betaalde die administratie 86 procent van haar rekeningen binnen de 30 dagen aan bedrijven. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de 41 procent in 2018. Ook de FOD's Economie, Financiën en Buitenlandse Zaken en de Kanselarij van de Eerste Minister betaalden nog nooit zo veel facturen op tijd sinds 2016.

Liquiditeit is cruciaal voor ondernemingen om te kunnen overleven. Ook zij hebben rekeningen te betalen.

Enkele overheidsdiensten, zoals Justitie en Volksgezondheid, waren in 2020 minder stipt dan de jaren voordien. Die laatste administratie voerde vorig jaar 61 procent van de betalingen op tijd uit, terwijl dat in 2018 nog 92 procent was.