Overheid en beurs, de eeuwige contradictie

De noodstop die de regering bij Bpost doorvoerde, bewijst dat zelfs een overheid die geen schoonmoeder wil spelen bij een beursgenoteerd bedrijf, finaal zichzelf tegenkomt. ‘Het blijft hinken op twee gedachten.’

Het stof bij Bpost is nog lang niet neergedwarreld na het ontslag van CEO Jean-Paul Van Avermaet zondagavond. Voogdijminister Petra De Sutter (Groen), die zondag de raad van bestuur aanmaande zijn werk te doen, wil in eerste instantie de rust doen weerkeren met een interim-CEO. Toch blijven nog veel vragen onbeantwoord en rekeningen te vereffenen. Zoals: waarom heeft de raad niet vroeger ingegrepen na de vertrouwensbreuk over het kartelonderzoek bij G4S dat Van Avermaet boven het hoofd hing? Waarom is geen plan B voorbereid? Waarom hebben de bestuurders de eerdere signalen van De Sutter niet opgevangen? Werden ze door voorzitter François Cornelis niet op de hoogte gebracht van de brieven die ze tussen oktober en afgelopen zondag stuurde?

Wat ben je er als overheid mee dat je bestuurders afvaardigt, als die niet doen wat je wil? Het aandeel afbouwen is de enige optie. Michael Freilich Kamerlid N-VA

Voor N-VA-Kamerlid Michael Freilich is het antwoord op die vragen simpel: ‘De hele raad van bestuur moet weg.’ Maar ze brengen ook een fundamenteler debat op gang over de verhouding tussen een beursgenoteerd bedrijf in een hyperconcurrentiële markt en een overheid die meerderheidsaandeelhouder is, maar tegelijk steeds meer wil terugtreden uit de bestuurskamer. Dat laatste was namelijk het opzet van de nieuwe wet op de overheidsbedrijven die Alexander De Croo (Open VLD) in 2015 invoerde. Op basis van die wet wezen eerst Philippe De Backer (Open VLD) en vervolgens De Sutter al maanden naar de raad van bestuur bij elk krantenbericht over het hachje van Van Avermaet.

‘Het principe is goed, maar wat ben je er als overheid mee als de bestuurders die je in een beursgenoteerd bedrijf afvaardigt, niet doen wat je wil’, zegt Freilich. ‘Want dat is wat hier gebeurd is: de raad van bestuur had doortastender moeten handelen. Dan zijn er twee opties: ofwel maak je er opnieuw een staatsbedrijf van met rechtstreekse inmenging ofwel bouw je het meerderheidsaandeel af. Wat we nu doen, is hinken op twee gedachten. Ik pleit uiteraard voor de tweede optie. Een beursgenoteerd bedrijf dat in een concurrentiële pakjesmarkt moet opereren en tegelijk allerlei opdrachten moet uitvoeren die de regering wil en die veel geld kosten, dat is niet te houden. Voorbeelden genoeg: PostNL, Deutsche Post en Royal Mail zijn veel beter geworden van privatisering’, aldus Freilich.

Een bruisende cocktail

Stefaan De Clerck (CD&V), de voorzitter van dat andere beursgenoteerde overheidsbedrijf Proximus, is het daar niet mee eens. ‘Ik ga me niet uitspreken over wat bij Bpost is gebeurd, maar ik ben zeer tevreden over de nieuwe wet op de overheidsbedrijven en de manier waarop minister De Sutter daarmee omgaat. Wij genieten redelijke onafhankelijkheid en in de raad wordt niet aan politiek gedaan. Ik heb bij de overheidsbestuurders nog nooit gemerkt dat ze met consignes van hun partijvoorzitter of een minister kwamen aandraven. Zo hoort het ook, want het bedrijf moet centraal staan. Belangrijke voorwaarde voor een goede relatie is dat je goed communiceert. Ik licht De Sutter voor elke raad van bestuur in en deel haar communicatie ook met de raad. Dat loopt heel vlot.’

Wij genieten een redelijke onafhankelijkheid en in de raad wordt niet aan politiek gedaan. Belangrijk is een goeie communicatie met de minister. Stefaan De Clerck Voorzitter Proximus

Wat de nieuwe wet niet voor elkaar gekregen heeft, is dat niemand nog naar de regering kijkt als het begint te branden. En daar ligt het kalf gebonden. ‘Als je als minister vijf keer voor de camera's moet zeggen dat het aan de raad van bestuur is om te interveniëren, lijkt het alsof je niets doet. Dat is niet houdbaar’, zegt een ervaringsdeskundige. ‘Finaal weet je dat de regering aan de noodrem zal trekken’, zegt een andere. ‘Als de cocktail van striemende krantenkoppen, sputterende koersen en een hitsig parlement begint te bruisen is het prijs. Zodra het dossier bij De Croo zat, wist ik hoe het zou aflopen. Hij had net een deal over de benoemingspuzzel op zak. Dat laat hij niet ondersneeuwen.’

Een andere absurditeit van het overheidscarcan - hoe los dat ook is - blijft de vereiste taalpariteit tussen CEO en voorzitter. Bij Bpost kan opnieuw alleen naar Nederlandstalige of Engelstalige kandidaten gekeken worden omdat de voorzitter Franstalig is. Het maakt zelfs niet uit of Cornelis vroeger moet opstappen: de PS krijgt het volgende mandaat in handen.

Dividend

Een debat over de verdere afbouw van het overheidsaandeel in de twee beursgenoteerde overheidsbedrijven is met socialisten en groenen in de meerderheid deze legislatuur niet te verwachten. De Sutter mag dan op basis van haar ervaring in het bestuur van het UZ Gent niet van plan zijn nu wel in de potten te roeren, de groenen willen overheidsbedrijven wel gebruiken om beleid te voeren. Zo wil De Sutter dat postbodes binnengaan bij eenzame ouderen of dat landelijke postkantoren gebruikt worden om mensen te helpen die digitaal niet mee zijn in plaats van de kantoren te sluiten.