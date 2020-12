Overheid pakt reizen strenger aan

De grenzen worden niet gesloten, maar de regels voor wie terugkeert na een reis in het buitenland worden strenger. Dat hebben de belangrijkste federale en regionale ministers vrijdag beslist op het Overlegcomité.

Wie langer dan 48 uur in een rode zone verblijft - nu is dat zowat heel Europa - moet bij zijn terugkeer zeven dagen in quarantaine en zich vervolgens op corona laten testen.

Nu is quarantaine alleen verplicht voor wie in een rode zone deelnam aan risicovolle activiteiten. Voortaan zal alleen wie zeer voorzichtig is geweest aan de quarantaine ontsnappen. Dat wordt nagegaan met een vragenlijst. Bovendien zullen lokale besturen gemakkelijker kunnen controleren of de quarantaine wordt nageleefd. Niet-inwoners mogen vanaf Kerstmis alleen naar België komen als ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Naar het buitenland reizen is een zeer slecht idee. Het is, vergeef me de uitdrukking, dom. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid

Volgens federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) zijn de regels nodig omdat het aantal besmettingen in de meeste Europese landen hoger ligt dan in België. ‘Naar het buitenland reizen is een zeer slecht idee. Het is, vergeef me de uitdrukking, dom’, zei Vandenbroucke na afloop van het Overlegcomité.

Op de strengere maatregelen rond reizen na heeft het Overlegcomité zoals verwacht geen strengere coronaregels ingevoerd. Hoewel het aantal coronagevallen opnieuw aan het stijgen is, leeft de hoop dat de curve tijdens de kerstvakantie kan worden omgebogen.

De scholen zijn dicht en veel mensen hebben vakantie, waardoor ze niet hoeven te gaan werken en er veel minder contacten zijn. ‘De kerstvakantie moet een golfbreker zijn’, verklaarde Vandenbroucke.

Experts hadden aangedrongen op het gelijkzetten van de avondklok in het hele land. Die maatregel haalde het niet. In Brussel en Wallonië moeten de mensen tussen 22 uur en 6 uur binnenblijven, in Vlaanderen is dat tussen middernacht en 5 uur. De Vlaamse regering paste voor een verstrenging, omdat ze die ziet als een maatregel die de vrijheid te zeer inperkt.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) riep de bevolking nog eens op de maatregelen na te leven en de feestdagen in kleine kring te vieren. ‘We staan aan het begin van wat een derde golf kan zijn, maar we kunnen die vermijden als we ons aan de regels houden’, stelde hij.