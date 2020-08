Overheid verdiende al 4,8 miljoen euro aan cannabis

De fiscus heft sinds vorig jaar accijnzen op lichte, legale cannabisproducten die je kan roken. Dat heeft in minder dan een jaar 4,8 miljoen euro opgebracht voor de staat.

Cannabisshops schieten over heel België als paddenstoelen uit de grond, zei de fiscus begin vorig jaar. Die CBD-shops verkopen producten die ‘cannabidiol’ (CBD) bevatten, zoals bloemen, geurkaarsen, oliën, cosmeticaproducten en rookwaren. De producten op basis van de cannabisplant werken ontspannend maar niet verslavend. Ze zijn volgens de Europese regels legaal als er tot 0,2 procent tetrahydrocannabinol (THC) in zit, de psychoactieve stof in cannabis.

De fiscus besloot in april vorig jaar de CBD-kruidenproducten die je kan roken even zwaar te belasten als tabak. Tot dan was er een grijze zone. Het gaat om producten die geen tabak bevatten, maar die gebaseerd zijn op planten, kruiden of fruit (gedroogde hennepbloemen). Nu gelden dezelfde regels als voor tabaksfabrikanten. De producten moeten fiscale kentekens dragen en ze moeten voldoen aan de accijnsregels.

De markt werd overspoeld door die producten zonder dat het wetgevend kader werd gerespecteerd. Alexander De Croo Minister van Financiën

Dat heeft vorig jaar, over een periode van zes maanden, bijna 1,8 miljoen euro aan accijnzen opgeleverd en zowat 974.000 euro aan btw. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging het om meer dan 1,3 miljoen euro aan accijnzen en bijna 720.000 euro aan btw, zegt de woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns. In totaal leverde dat de staat 4,8 miljoen euro op.

De fiscus heeft ook cijfers over de hoeveelheden CBD-rookwaren die zijn verkocht. ‘In 2019 werd 475.371 gram in verbruik gesteld. Tot mei 2020 395.103 gram’, zegt Adyns.

Kruidenthee

Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) heeft de douane duidelijkheid gecreëerd over de CBD-producten om te roken. 'Dat heeft geleid tot meer rechtszekerheid, zowel op het vlak van de accijnzen als de volksgezondheid. De markt werd overspoeld door die producten zonder dat het wetgevend kader werd gerespecteerd’, zegt De Croo in een parlementair antwoord aan MR-Kamerlid Kattrin Jadin. De CBD-producten om te roken worden nu aangeboden 'via een bestaand, legaal circuit, wat voorheen niet het geval was', zegt de minister.

Sinds vorige zomer worden de CBD-shops nauwlettend gecontroleerd. Heel wat winkels respecteerden de regels niet. In Antwerpen werd een shop verzegeld nadat de politie er cannabiskruid en hennepbloemen had gevonden die de THC-waarde van 0,2 procent overschreden. CBD-shops mogen hun producten bovendien niet verkopen als kruidenthee of als voedingssupplementen, omdat de THC-waarde bij voedingsmiddelen veel lager dan 0,2 procent moet liggen.

250 meter Antwerpen In Antwerpen moeten de cannabisshops sinds dit jaar een vergunning aanvragen en 250 meter verwijderd zijn van andere CBD-shops, scholen en jeugdhuizen.

Verschillende lokale besturen onderwerpen de CBD-shops aan eigen, strenge regels. In Antwerpen moeten ze sinds dit jaar een vergunning aanvragen en 250 meter ver zijn van andere CBD-shops, scholen en jeugdhuizen. In Leuven moeten ze een kilometer ver zijn van elke schoolpoort.