Overheid volgt 72 terroristen wanneer ze gokje plaatsen

De overheid heeft 72 mensen op de terreurlijst stiekem gevolgd als ze gokten. Het is nu de vraag of er wel een wettelijke basis was om dat, via een systeem om gokverslaafden te helpen, te doen.

Al sinds 2004 bestaat in ons land een systeem om mensen de toegang te ontzeggen tot casino’s, speelautomatenhallen en vergunde weddenschap- en gokwebsites. Dat systeem moet vooral gokverslaafden beschermen. Zij kunnen zichzelf laten inschrijven in het ‘Excluded Persons Information System’ (EPIS). Ook familie en vrienden of een rechter kunnen dat aanvragen. Het systeem wordt ook gebruikt om bepaalde beroepen, zoals magistraten, notarissen, deurwaarders en politie-agenten, te bannen uit gokinstellingen en -websites. Er zitten nu al meer dan 20.000 uitsluitingsdossiers in het systeem.

Maar nu blijkt de overheid het systeem ook te gebruiken om mensen te volgen in de strijd tegen het terrorisme. Door het systeem te koppelen aan de gemeenschappelijke gegevensbanken van de veiligheidsdiensten met namen van haatpredikers en 570 terreurstrijders, onder wie ook mensen die mogelijk naar conflictgebieden wilden gaan strijden.

Terrorismedatabank

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) meldt dat op deze manier sinds 2016 al 72 mensen zijn gespot die voorkomen in de terrorismedatabank of die ‘in vooronderzoek’ in de databank zijn opgenomen. Op die manier is opgevolgd waar en wanneer zij gokten in fysieke of online goketablissementen. De info is telkens doorgespeeld aan de politie- en veiligheidsdiensten.

Juridisch ligt de praktijk gevoelig. Waarschijnlijk is er geen wettelijke basis om de screenings te doen via het systeem om kwetsbare spelers te beschermen.

Het EPIS-systeem valt onder de Kansspelcommissie, die toeziet op de goksector. Bij de commissie zijn ook enkele politiemensen gedetacheerd om mee te speuren naar gokfraude. Zij hebben toegang tot de terrorismedatabank. Maar mochten ze die info koppelen aan de info van de Kansspelcommissie?

Wettelijk probleem

De regering lijkt zich intussen bewust van het wettelijke probleem. In oktober heeft Geens in de Kamer een wetsontwerp ingediend met allerlei wetswijzigingen rond kansspelen. Daar zit ook een artikel tussen om de politiemensen bij de Kansspelcommissie duidelijke bevoegdheden te geven, onder andere om ‘foreign terrorist fighters’ te volgen. ‘Een wettelijk kader ontbreekt actueel echter’, luidt het in de toelichting.

Sp.a-Kamerlid Hans Bonte bevroeg Geens over de kwestie. Bonte stelde vast dat personen op de terroristenlijst bepaalde gokkantoren bezochten om zwart geld te regulariseren en hun activiteiten te financieren. De Vilvoordse veiligheidscel was tot die conclusie gekomen na inspecties die zijn gevoerd voor het Kanaalplan dat de federale regering opstelde na de aanslagen van Parijs in 2015.

Geens merkt nog op dat ook de operatoren van gokspelen de EPIS-databank gebruiken. Zij gebruiken daarvoor de publieke nationale lijst van 277 bekende terroristen. Al hun rekeningen en andere eigendommen moeten bevroren worden, dus ook spelersrekeningen die ze zouden gebruiken om te gokken. Of de uitbaters daarvoor de EPIS-databank legaal gebruiken, is ook onzeker. Zij zijn vooral bekommerd dat ze geen (potentiële) terroristen als klanten aanvaarden.