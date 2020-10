Overheid zwaait met forse steunpakketten voor horeca

De Vlaamse regering herlanceert een compensatiepremie die in augustus en september al van toepassing was., kondigde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits aan.

De federale regering en deelstaten beloven een batterij aan steunmaatregelen voor de bedrijven die getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen.

Het grootste slachtoffer van de nieuwe regels zijn de cafés en restaurants. Zij moeten - in tegenstelling tot hotels - vier weken dicht. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de eventsector klappen krijgt omdat die weer minder mensen mag toelaten.

De Vlaamse regering herlanceert een compensatiepremie die in augustus en september al van toepassing was. Wie tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er een beroep op doen, meldt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Dat zal al zeker zo zijn voor cafés en restaurants waarvan sommige tot 100 procent van hun inkomsten zien wegvallen. Dat ze tot 22 uur een afhaaldienst mogen aanbieden, is een doekje voor het bloeden.

De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode voor startende bedrijven die nog niet zolang actief zijn. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld twee derde van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.

Ondertussen zijn voor het eerste Vlaamse beschermingsmechanisme - voor bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60 procent of meer zagen dalen - al bijna 4.000 aanvragen binnen, voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro, meldt Crevits. Binnen dat programma ging het om 7,5 procent van de omzet, een maatregel die nu opgetrokken wordt tot 10 procent.

88 miljoen Volgens de bedrijfsdata-expert Graydon hebben alle cafés en bars in Vlaanderen 88 miljoen euro extra kapitaal nodig om weer gezond te worden.

‘Het zijn geen lichte maatregelen, het is hard nieuws’, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). ‘Mensen die een restaurant of café runnen doen dat als broodwinning, maar ook omdat ze het graag doen. Maar we gaan ze erdoor trekken, met forse steunpakketten.’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) schetste wat federaal op tafel ligt. Hij sprak van een verdubbeling van het overbruggingsrecht - een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen - voor wie de deuren moet sluiten. Daarnaast kan worden gebruikgemaakt van het bestaande systeem rond uitstel van betaling en er is sprake van tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdrage. De optie om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid was al verlengd tot eind dit jaar.

Uit een studie die de bedrijfsdata-expert Graydon maakte op vraag van De Tijd blijkt dat de horecasluiting de Vlaamse caféwereld zwaarder treft dan de Brusselse. Vier op de tien cafés en bars in het Vlaams Gewest waren financieel gezond voor de coronacrisis, maar zitten nu in zware problemen. Een maand de deuren sluiten vergroot die groep naar 45 procent van alle cafés.

Alle cafés en bars in Vlaanderen hebben 88 miljoen euro extra kapitaal nodig om weer gezond te worden. Na drie maanden sluiting zou dat 163 miljoen euro worden, leren de simulaties van Graydon. Voor restaurants is de simulatie moeilijker te maken, omdat ze gedeeltelijk kunnen voortdraaien op afhaalmaaltijden. Dat kost omzet en vaak ook winstmarge, maar een raming is lastig.