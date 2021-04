Overheidstekort blijft in 2024 boven alarmdrempel

De federale en regionale regeringen kloppen vrijdagochtend het begrotingstraject af waartoe ze zich de komende jaren engageren. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronacrisis dat weer een volwaardig stabiliteitsprogramma wordt opgemaakt. Vorig jaar werden de Europese begrotingsregels tijdelijk on hold gezet.

Tot gisteren gingen de tabellen over en weer tussen de verschillende kabinetten. Net als in het verleden komt er naar alle verwachting opnieuw geen formeel intra-Belgisch akkoord over een verdeling van de inspanning. Op federaal niveau is sprake van een 'indicatief akkoord', bij de deelstaten valt te horen dat 'akte wordt genomen' van het traject dat de federale regering indient. De Vlaamse regering heeft sowieso al haar eigen traject goedgekeurd. Donderdag kondigde minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) aan dat Vlaanderen de komende jaren 1,2 miljard gaat besparen.