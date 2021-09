Overheidstekort halveert in twee jaar tijd

De Belgische begroting gaat volgend jaar nog 21,3 miljard euro in het rood. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het monitoringcomité. In 2020 was het tekort nog dubbel zo groot.

De topambtenaren van het monitoringcomité leggen momenteel nog de laatste hand aan hun doorlichting van de uitgaven en de inkomsten van de federale overheid, de sociale zekerheid en de deelstaten, maar De Tijd kon al een voorlopig rapport inkijken. Daarmee wordt het echte startschot gegeven voor de politieke onderhandelingen over de begrotingsopmaak van 2022. Federaal worden de spanningen daarover al weken opgebouwd tussen de socialisten die niet willen besparen en de staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD), die een grondige sanering verkiest. Terwijl de oefening op Vlaams niveau in relatieve stilte verloopt.

De essentie De experten van het monitoringcomité ramen het Belgische begrotingstekort van 2022 op 21,3 miljard euro ofwel 4,14 procent van het bbp.

Dat de resultaten beter uitvallen dan bij eerdere ramingen is een gevolg van de sterkere groeicijfers, inflatie en het uitdoven van de coronamaatregelen.

Staatssecretaris van Begroting hamert op het belang van arbeidsmarkthervormingen.

Vorige week bepleitte ze nog een inspanning van 3 miljard, maar dat cijfer herhaalt ze niet meer.

Het monitoringcomité komt zoals verwacht met vrij goed nieuws, na twee coronajaren met bloedrode cijfers. Door de aantrekkende economie - met een verwachte groei van 5,7 procent in 2021 en van 3 procent in 2022 - , de stijgende inflatie en vooral het uitdoven van de economische steunmaatregelen zakken de tekorten tegenover de ramingen van voor de zomervakantie. Voor 2021 wordt het nominale tekort van de gezamenlijke overheden geraamd op 7,28 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ofwel 35,7 miljard euro. Bij ongewijzigd beleid zakt het nominale tekort in 2022 naar 4,14 procent van het bbp ofwel 21,3 miljard euro. Dat is exact de helft van het tekort waarmee de Belgische overheden het pandemiejaar 2020 afsloten: 42,1 miljard euro.

Ook op de staatsschuld heeft de verbetering een impact. De schuldgraad zakt volgens het monitoringcomité van 114,1 procent van het bbp in 2020 naar 112,7 procent in 2022.

De doelstellingen die België met de Europese Commissie had afgesproken, zijn al gehaald zonder nieuwe inspanningen. Het bewijst dat er na corona gekozen is voor een weinig ambitieus begrotingstraject.

Het aantrekken van de economie vertaalt zich in stijgende belastinginkomsten, die volgend jaar 5,3 procent hoger zullen uitvallen dan dit jaar, en in een sterker presterende arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021, vooral door een toename van de studentenarbeid. Daarnaast nam de inflatie in de zomer sterker toe dan verwacht onder invloed van de stijgende energie- en grondstoffenprijzen.

Het monitoringcomité waarschuwt wel voor overdreven optimisme. De nieuwe varianten van het coronavirus en de lagere vaccinatiegraad in Brussel en Wallonië zijn en zorg en de inflatie is een bron van onzekerheid. Zo is er onduidelijkheid over de impact op de koopkracht en de schuldgroei, zou er een verstrenging van het monetair beleid kunnen komen en wordt in juli volgend jaar de spilindex overschreden, terwijl er voorheen niet gerekend werd op een indexering van de lonen en uitkeringen in 2022.

Vals gevoel van veiligheid

Vooral geeft de verbetering van het begrotingsresultaat een vals gevoel van veiligheid. Wie volgend jaar geen enkele sanering zou willen doorvoeren, vindt in het rapport van het monitoringcomité een extra wapen. De doelstellingen die de Belgische overheden hadden afgesproken met de Europese Commissie, zijn zonder nieuwe inspanningen namelijk al gerealiseerd. Zo had de federale overheid in het Stabiliteitsprogramma beloofd om het structurele begrotingstekort volgend jaar terug te dringen naar 3,22 procent van het bbp. Maar volgens het monitoringcomité zakt het structurele federale tekort zonder ingrepen al naar 3,04 procent van het bbp. Voor de gezamenlijke overheid stond de structurele doelstelling op een tekort van 4,22 procent van het bbp, maar zonder ingrepen zakt het tekort al naar 4,06 procent van het bbp. Het bewijst dat België bij opschorting van de strenge Europese begrotingsregels gekozen heeft voor een weinig ambitieus begrotingstraject. Om de economie niet te fnuiken, maar ook door ideologische spanningen in de Vivaldi-coalitie.

'De huidige groei is niet voldoende om het tekort dat er al voor corona was, te dichten. Er zullen maatregelen moeten genomen worden om hogere groeicijfers te krijgen en de beste manier om dat te doen is ondernemers zuurstof geven via een hervorming van de arbeidsmarkt en realistische investeringen.’ Eva De Bleeker (Open VLD) Staatssecretaris voor Begroting

Nochtans blijven de echte uitdagingen overeind: door de vergrijzing zal het begrotingstekort de komende jaren weer van nature beginnen te stijgen. Als de werkzaamheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen -die nu op een bescheiden 71 procent ligt- bijgevolg de komende jaren niet toeneemt, dreigen de overheidsfinanciën dus verder te ontsporen. Daarvoor zijn hervormingen in de arbeidsmarkt en de pensioenen nodig, maar de eerste aanzetten zijn niet veelbelovend. De pensioenhervorming van PS-minister Karine Lalieux is door de coalitiepartners afgebrand en ook de ideeën van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om mensen langer aan het werk te houden en de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, maken veel vragen los.