Overleg bij Ivago Gent zit in het slop

Vier dagen na het begin van de staking van de Gentse afvalophalers zit het sociale conflict bij Ivago muurvast. Het personeel weigerde donderdagochtend het voorakkoord tussen directie en vakbonden in te kijken, meldde de VRT-nieuwsdienst. Door de weigering is het onduidelijk wanneer de afvalophaling, die sinds maandag stil ligt, wordt hervat.

'Zonde', klinkt het bij de vakbonden. 'Het personeel geeft een duidelijk signaal dat het niet akkoord is. De vertrouwensbreuk is enorm. We zitten met een immens probleem.'