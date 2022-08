Overlegcomité moet vooral tonen dat politiek boven op energiedossier zit

Verwacht van het eerste Overlegcomité over de energiecrisis woensdag geen waslijst kant-en-klare maatregelen. De bijeenkomst moet vooral tonen dat de politiek ermee bezig is en dat iedereen in het bad wordt getrokken.

Op zowel Europees als op Belgisch niveau zoekt de politieke wereld deze week een manier om de gas- en elektriciteitsprijzen onder controle te krijgen. Het is vooral uitkijken naar het conclaaf van de Duitse regering, die tot nu alle voorstellen in de richting van een Europees marktingrijpen bleef afwijzen, maar ondanks het aanvullen van gasreserves de prijzen niet onder controle krijgt.

In de Wetstraat komt woensdag het Overlegcomité van alle regeringen bijeen over het thema. Premier Alexander De Croo (Open VLD) besliste daar dit weekend toe. Bij de coalitiepartners was het niet zo goed gevallen dat zijn uitspraak over vijf à tien barre winters niet direct gevolgd werd door een signaal dat er een plan is.

Opmerkelijk is dat alle partijen vandaag zeggen dat ze gewonnen zijn voor het over de winter tillen van de sluiting van Doel 3 en Tihange 2, terwijl Engie-Electrabel er blijft op hameren dat een verlenging technisch onmogelijk is.

Dat de openlijke voorzet om ook de Vlaamse regering mee in het bad te trekken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kwam, is geen toeval. Vooruit, dat op het Vlaamse niveau in de oppositie zit, liep al een paar weken te verkondigen dat de Vivaldi-partijen collectief op de hefbomen van de regering-Jambon moeten wijzen om de druk federaal wat van de ketel te halen. Het bijzondere is dat de federale delegaties van Open VLD en CD&V, die Vlaams wel besturen, het volledig eens zijn dat Vlaanderen wel erg makkelijk de dans ontspringt.

Kerncentrales

Op het N-VA-hoofdkwartier zijn ze zich er goed bewust van dat Vivaldi 'de dweil richting Jan Jambon wil gooien'. Niet toevallig begon N-VA-voorzitter Bart De Wever dit weekend al te tweeten over hoe ‘crazy’ het is dat volgende maand al de kernreactor Doel 3 dichtgaat en in februari Tihange 2.

Opnieuw bijzonder: na de klappen die ze vorig najaar moesten incasseren over de volledige kernuitstap, zeggen alle federale regeringspartijen dat ze er ook voor gewonnen zijn de sluiting over de winter heen te tillen. Van die communicatie wordt Engie-Electrabel stilaan horendol. In juli heeft het bedrijf al meegedeeld dat het onmogelijk is de sluiting tot april 2023 uit te stellen, omdat de splijtstof op is. Aan die opstelling verandert voorlopig niets.

Zowel bij de federale als bij de Vlaamse regeringsleider wordt benadrukt dat het Overlegcomité een goede gelegenheid is om nog eens op te lijsten wat alle niveaus al doen en wat nog nodig en mogelijk is, ‘bijvoorbeeld voor energie-intensieve bedrijven’, zegt de woordvoerder van De Croo. Maar het is te vroeg voor een beslissing over een lijst van kant-en-klare maatregelen.

Mocht de federale regering een wondermiddel ontdekt hebben, zou ze het Overlegcomité niet samenroepen. Vlaamse regeringsbron

Dat zou ook vreemd zijn, omdat - in tegenstelling tot bij de coronacrisis - de bevoegdheden voor energie niet echt overlappen. Dat geldt eigenlijk alleen voor het Ventilus-project, dat de windenergie van de Noordzee aan land moet brengen, maar daarvoor moet de Vlaamse regering nog met de West-Vlaamse burgemeesters spreken. Ook CD&V lanceerde maandag een interessant bevoegdheidsoverschrijdend voorstel om mensen de kans te geven hun sociaal tarief in te ruilen voor gratis zonnepanelen. De slaagkans daarvan wordt klein geacht.

Renovatiepremies

Op het Vlaamse niveau klinkt het dat het aanbod van renovatiepremies en -leningen - om het verbruik te doen dalen - al erg groot is, maar dat het beter gecommuniceerd moet worden. ‘Nieuwe maatregelen zijn mogelijk, maar de kans is klein dat die op een Overlegcomité gelanceerd worden. Mocht het federale niveau een wondermiddel ontdekt hebben, dan zou het daar de regering-Jambon niet bij betrekken’, grijnst een Vlaamse bron.