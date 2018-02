Oxfam België pakt uit met actieplan tegen wangedrag

‘Ik ben erg geraakt door de gebeurtenissen die nu aan het licht komen: intimidatie, pesterijen en seksueel wangedrag van enkele oud-medewerkers in Haïti, in 2011. En beschuldigingen van dergelijk wangedrag in Tsjaad (2006) en Zuid-Soedan’, schrijft Stefaan Declercq, algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit, in een mail aan zijn donoren.