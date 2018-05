POLITIEK | Linkse onmacht op Dag van de Arbeid

'Ik denk dat het al een stuk beter gaat'

Éminence grise Louis Tobback lijkt milder geworden voor zijn partij. Zeker in Antwerpen heeft hij er een goed oog in. Hoewel hij in Leuven de fakkel doorgeeft aan Mohamed Ridouani, zit op zijn scherp politiek inzicht nog geen sleet.

Louis Tobback (sp.a) mocht deze week tachtig kaarsjes uitblazen. Hij is meteen de oudste burgemeester van Vlaanderen. ‘Er zit meer politieke feeling in de pink van Tobback dan in de hele nieuwe generatie’, zei wijlen Steve Stevaert ooit over de nestor van de socialisten, met wie hij hoog opliep.

Vanuit het Leuvense stadhuis durfde Tobback bij momenten zwaar uit te halen naar zijn partij. Hij kon mensen maken en kraken. Dat deed hij met toenmalig voorzitster Caroline Gennez, toen die ter wille van ‘overloper’ Bert Anciaux, de naam van de partij wou veranderen in Socialisten en Progressieven Anders. Omdat Tobback dat niet pikte, ging dat nooit door. Met Gennez kwam het nooit meer goed, waarna in 2011 Bruno Tobback, Louis’ zoon, de fakkel overnam aan de Grasmarkt.

Toen ook tegen Bruno Tobback een paleisrevolutie uitbrak, en John Crombez de nieuwe voorzitter werd, liet Louis Tobback weer van zich horen. Hij hekelde het zwakke weerwerk dat de jonge generatie sp.a’ers bood ten opzichte van de centrumrechtse regering-Michel.

Uw sociale zekerheid

Maar op 1 mei was hij opvallend mild. Tobback erkent dat zijn partij het moeilijk heeft, maar vindt dat Crombez en co. nu wel stevig oppositiewerk bieden. ‘Toen ik in de oppositie belandde, hadden we al oppositieperiodes achter de rug. We hadden een zekere training in het oppositie voeren. Na 25 jaar ben je die reflex kwijt en moet je die weer aankweken. Ik denk dat het op dit moment al een stuk beter gaat. Dat bewijst het optreden rond de F-16’s, de Kaaimantaks, of de zorg’, zei Tobback in ‘De ochtend’.

Zelfs in Antwerpen heeft hij er een goed oog in, ook al schoot de plaatselijke voorzitter Tom Meeuws zich daar al meermaals in de voet. Tobback sluit niet uit dat de sp.a-lijsttrekster Jinnih Beels burgemeester wordt. ‘Kris Peeters had daarvoor in aanmerking kunnen komen, maar hij heeft zijn kans verbrod op een manier die ik nog altijd probeer te begrijpen’, aldus Tobback, waarmee hij nog eens zoals vanouds uithaalde naar CD&V, de partij die hij ooit een ‘kwal’ noemde.

Over Beels zei hij dan weer: ‘Ze hebben iemand gehad die een partijkaart had, maar die geen socialist was en nu hebben ze iemand die geen partijkaart heeft, maar wel een socialiste is in alles wat ze zegt en doet.’ Waarmee hij Patrick Janssens, zijn voormalige partijvoorzitter en de ex-burgemeester van Antwerpen, ook nog even onderschoffelde.

De nestor bestrijdt dat de boodschap van de socialisten niet meer aanslaat. ‘Als we een minder ongelijke samenleving zijn, als het verschil tussen arm en rijk kleiner is dan in de ons omringende landen, dan is dat onder meer omdat socialisten en vakbonden zwaar gewogen hebben op de samenleving, de sociale zekerheid mogelijk hebben gemaakt en arbeidsomstandigheden hebben verbeterd’, zegt hij.

Zelf heeft hij ook moeilijke periodes meegemaakt. Zijn generatie werd volledig uit elkaar gespeeld in de Agusta-affaire, het schandaal met smeergeld bij de aankoop van legerhelikopters. Tobback offerde zich op als boegbeeld van de kiescampagne die daarop volgde, in de wetenschap dat zijn partij een pandoering wachtte.

Hoe hij de schade toen beperkte, blijft tot voorbeeld strekken. De Leuvenaar wierp zich op als de behoeder van de sociale zekerheid. De affiches met enkel zijn kop en de slogan ‘Uw sociale zekerheid’ werden iconisch. Het blijft een bron van inspiratie. Zo lijken Crombez en co. de partij anno 2018 bij de haren uit het moeras te willen trekken door terug te grijpen naar de recepten van Louis Tobback, de behoeder van uw sociale zekerheid.