PS en Ecolo bezorgen liberalen betere nachtrust

Terwijl PS-voorzitter Paul Magnette zowel het federale begrotingstraject als de Brusselse stadstol op losse schroeven zet, sust Ecolo dat er behalve de effectentaks geen nieuwe federale belastingen komen. De liberalen kunnen weer wat rustiger slapen.

Paars-groene belastingregering. De N-VA greep tijdens de eerste honderd 100 van de regering-De Croo elke uitspraak van de meerderheid aan om dat dodelijke frame in de markt te zetten. De grootste cadeaus kwamen daarbij van de groenen, die in Brussel de grote promotoren zijn van de stadstol en die op federaal niveau al snel over een koolstoftaks begonnen te freewheelen. Flink vervelend voor de liberalen, die de focus op corona gebruiken om de nieuwe effectentaks er snel proberen door te krijgen en in een beweging een vervelende discussie over het belasten van de rijken willen kwijtraken.

Afgelopen weekend kwam er plots een dubbele hulplijn vanuit Franstalig België. Beseffend dat zijn partij in Vlaanderen weinig fans heeft, kwam Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet met een sussend geluid in De zondag. ‘Het regeerakkoord is duidelijk: er komen geen nieuwe taksen, behalve de effectentaks. Wij zullen ons daaraan houden.' Op Twitter werd het interview prompt warm aanbevolen door Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, wat toch niet al te gebruikelijk is. Hij had het over een 'aan te raden interview'.

Een koolstoftaks staat niet in het regeerakkoord. We zullen wel een globale fiscale hervorming doorvoeren. Maar de totale belastingdruk mag niet stijgen. Georges Gilkinet Ecolo-vicepremier

De Ecolo-topman wil duidelijk het beeld corrigeren dat hij een bende radicalen aanvoert. Dat valt ook in de regering te horen bij coalitiepartners: ‘de twee groene vicepremiers zijn zeer collegiaal.’ Bij de groenen valt zelfs vaak te horen dat zij de lijm in de coalitie hopen te zijn. ‘We zitten in een coalitie en dat betekent compromissen sluiten’, zei Gilkinet. ‘De koolstoftaks staat niet in het regeerakkoord. We zullen wel een globale fiscale hervorming doorvoeren. De strijd tegen vervuiling zal een belangrijk onderdeel zijn. Maar de totale belastingdruk mag niet stijgen.’

In L’Echo sloeg PS-voorzitter Paul Magnette zaterdag een andere toon aan. Met een ‘sortie’ over drie belangrijke dossiers maakte hij duidelijk dat hij de man is die de lakens uitdeelt. Magnette acht het federale begrotingsresultaat niet meer haalbaar omdat het werd opgemaakt op een moment dat niemand een tweede coronagolf van een dergelijke omvang had zien komen. Hij lanceerde een tegenvoorstel met oplopende belastingtarieven, voor het geval het Grondwettelijk Hof ook de nieuwe effectentaks vernietigt. En hij zette vooral de Brusselse regering op scherp door te verklaren dat de lancering van de Brusselse stadstol geen werk meer is voor deze legislatuur.

Schaduwpremier

Dat Magnette zich zo snel in de legislatuur opwerpt als een soort schaduwpremier die de lijnen uitzet, kan de komende jaren problematisch worden. De Vlaamse partijen beseffen goed dat het gevaar voor de regering-De Croo vooral schuilt in een permanent opbod tussen de voorzitters van PS en MR. Maar bij Open VLD geen klachten over de uitspraken van Magnette. Sterker: dat die de Brusselse stadstol op de lange baan schuift, is voor Lachaert een opluchting. Want met minister Sven Gatz als grote roerganger in Brussel plakt die kilometerheffing ook stevig aan de Vlaamse liberalen. ‘Voor ons is het al maanden duidelijk dat die tol er niet snel zal komen’, klinkt het bij de federale liberalen. ‘De tegenstand komt niet alleen uit Vlaanderen, maar ook uit Wallonië.’

Ook met Magnettes uitspraken over het begrotingstraject zijn de liberalen helemaal niet ontevreden, al zullen ze dat nooit luidop zeggen. Ondanks de verklaringen van Gilkinet blijft in het regeerakkoord een vervelend zinnetje staan: dat er geen nieuwe belastingen komen, behalve in het kader van de begrotingsopmaak. Als de teugels niet te strak worden gehouden, moeten er met andere woorden ook geen nieuwe inkomsten gezocht worden. Op zich valt daar voor dit jaar nog iets voor te zeggen. De coronacrisis duurt veel langer dan voorzien en de relance is zelfs nog niet begonnen. Maar als die teneur wordt aangehouden, is het kind van de rekening dan wel - zoals al vaker voorspeld - de begroting.

Bij de liberalen valt voorzichtig te horen dat er toch een inspanning moet gebeuren. ‘Niets doen is geen optie, maar liefst geen pijnlijke zaken voor ons’, klinkt het, alluderend op belastingen. Er wordt vooral gewezen op de noodzakelijke hervormingen in de pensioenen en de arbeidsmarkt. Alleen moeten die komen van de bevoegde PS-ministers en voor de Franstalige socialisten zijn diepgaande hervormingen meestal net ‘pijnlijke zaken’.