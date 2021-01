PS en Ecolo botsen over Brussel

‘De PS heeft Brussel laten vallen’, luidt in de groene familie het harde oordeel over de verdeling van de Europese coronacenten, waarbij het gewest het kind van de rekening wordt genoemd. Achter die ‘onvrede’ schuilt vooral een strijd om het marktleiderschap in het hoofdstedelijk gewest.

Vlotter dan verwacht heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) een deal over de verdeling van de 6 miljard Europese coronasteun kunnen sluiten met de deelstaten. De liberalen zetten dat in de markt als het bewijs dat België nog werkt. Maar het uitdelen van het Europese manna is dan ook gemakkelijker dan pakweg de klimaatinspanning verdelen of samen de coronacrisis managen.

Finaal werd het ook een puur politieke centendeal. Het opzet van de bevoegde staatssecretaris Thomas Dermine (PS) om de investeringsprojecten van alle actoren te bundelen en door Europa te laten screenen werd snel verlaten. De echte selectie van de projecten moet nu nog gebeuren door de deelstaten, al maakt dat in de praktijk niet veel verschil. Vlaanderen had zijn plan Vlaamse Veerkracht met 4,3 miljard euro aan uitgaven allang klaar. De regering-Jambon zal de 2,3 miljard euro Europese centen die ze krijgt daaraan besteden en de resterende 2 miljard uit de eigen begroting halen.

Maar voor het rijke Vlaanderen is dat iets vanzelfsprekender dan voor het Brussels Gewest, dat op 1 miljard gehoopt had en vrede moet nemen met een goede 400 miljoen. Dat leidde dinsdag tot een crisissfeer in de regering van Rudi Vervoort (PS). Die werd opgepookt door de groenen, zelfs vanuit de federale regering. ‘Ik ben benieuwd welke analyses en criteria hebben geleid tot deze verdeling, die Brussel zo benadeelt’, tweette de federale minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo). Opvallend, gezien ze die vraag ook gewoon aan haar premier had kunnen stellen.

Met het geld erbij dat het van de gemeenschappen krijgt, lijkt Brussel niet zo benadeeld te zijn. Per inwoner krijgt het 426 euro, Vlaanderen 340 euro en Wallonië 521 euro.

De groenen en het kleine Défi leken het eerst hard te spelen. Vervoort moest zijn regering bijeenroepen, om enkele uren later te melden dat Brussel toch akkoord gaat met de verdeelsleutel, maar sterk rekent op projectsteun vanuit de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en het federale niveau. De Franse Gemeenschap kondigde al aan dat 25 procent van de 500 miljoen die ze krijgt naar Brussel gaat. Ook vanuit het kabinet van Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) kwam het signaal dat Brussel niet wordt vergeten, terwijl de federale regering veel investeringen plant aan de spoorinfrastructuur in de regio-Brussel.

'Probleem tussen PS en Brusselse PS'

De groenen konden ook niet doorduwen en de verdeelsleutel terug naar af sturen. Dat zou een desavouering van premier De Croo zijn en de door hen gepromote Belgische gedachte.

Kous af, dus? Niet helemaal. Dat de groenen zo hard tekeergingen vanuit de federale regering is niet zonder betekenis. Vooral omdat ze hun pijlen afschieten op de Franstalige socialisten, waarmee ze in drie regeringen zitten. ‘De PS heeft Brussel laten vallen en dat zien we sinds kort steeds meer’, aldus een groene federale bron, verwijzend naar de verklaringen van PS-voorzitter Paul Magnette over het uitstellen van de Brusselse stadstol. ‘Magnette, Elio Di Rupo en de nieuwe federale ministers trekken de kaart van Wallonië en lopen over Rudi Vervoort heen. Er is een probleem tussen de PS-top en de Brusselse PS.’

Andere regeringsbronnen spreken die groene analyse niet helemaal tegen. ‘Jan Jambon (N-VA) en Di Rupo hebben het op een akkoordje gegooid voor Vlaanderen en Wallonië en De Croo heeft niet moeilijk gedaan omdat hij geen economische kritiek wil krijgen vanuit Vlaanderen’, klinkt het bij de MR. Volgens de Franstalige liberalen is ook het federale niveau met 1,25 miljard niet rijk bedeeld.

Verkiezingsjaar 2024

Dat de groenen in de markt zetten dat de PS niet echt meer vecht voor de hoofdstad, wordt gezien als de strijd om het marktleiderschap in Brussel, die losbarst in de aanloop naar het verkiezingsjaar 2024. De groenen zijn in de jongste peiling van Het Laatste Nieuws en Le Soir opnieuw de grootste in het gewest, terwijl de PS de hete adem van de PTB in de nek voelt. Dat verklaart de spanningen. Door op een uitstel van de stadstol te hinten haalt Magnette de wind uit de PTB-zeilen en duwt hij de groenen in de hoek van de bobo’s, die zich de klimaatomslag makkelijk kunnen permitteren. Die lijn bewandelt ook Conner Rousseau (sp.a) in Vlaanderen. Daarnaast is dat het duidelijk dat de socialisten steeds trotser een regionalistische reflex etaleren, terwijl de groenen voor België gaan.