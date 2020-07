PS en groenen voeren druk op voor snelle aanpassing abortuswet

Het ziet ernaar uit dat de Kamer nog voor de vakantie stemt over het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt. De Raad van State heeft het nieuwe advies uitgebracht dat de tegenstanders van het voorstel hadden gevraagd.

Het voorstel ligt politiek erg gevoelig: CD&V is tegen het voorstel en koppelt de kwestie aan de regeringsvorming.

Politieke deining

De kwestie veroorzaakt politieke deining. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil zulke ethische kwesties bespreken in het kader van de federale regeringsvorming. Over het voorstel had vorige week al gestemd moeten worden, maar door een nieuw advies aan de Raad van State te vragen bekwam CD&V uitstel.