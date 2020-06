PS wil ontslagen tot eind oktober verbieden

In het voorstel verwijst de PS naar Spanje, Italië en Duitsland. ‘De Spaanse regering heeft alvast beslist dat er tijdens de crisis geen werknemers mogen worden ontslagen. In Italië geldt zes maanden lang een verbod op ontslag. Duitsland heeft ten behoeve van de werknemers een alomvattend beschermingspakket uitgewerkt’, klinkt het. ‘Ook België moet krachtdadige maatregelen nemen om de werknemers te beschermen en de sociale gevolgen van de crisis maximaal in te perken.'

In een reactie aan Het Laatste Nieuws laat zelfstandigenorganisatie NSZ alvast weten verrast te zijn. ‘Dit is een onbegrijpelijk voorstel. Werkgevers ontslaan nooit mensen voor hun plezier. In moeilijke tijden is een bedrijf soms genoodzaakt om mensen te ontslaan om het voortbestaan van de onderneming en de jobs van de andere werknemers te garanderen.’