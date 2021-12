PS wil tijdelijke werkloosheid tot de lente

Zowel in de federale als in de Vlaamse regering is het debat over nieuwe economische steunmaatregelen aan de gang, nu meerdere sectoren weer omzetverlies lijden. De PS legt de verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot de lente op tafel.

Het is een debat dat de meeste bestuurspartijen liever niet heropend hadden, nadat de voorbije twee jaar miljarden euro's schulden zijn gemaakt om bedrijven recht te houden tijdens de coronacrisis en getroffen werknemers te ondersteunen. Op Vlaams niveau werden de steunpakketten in september stopgezet, de federale regering hield onder druk van de sociale partners en de PS een beperkt gamma maatregelen achter de hand tot 31 december. Over die laatste factuur van zo'n 100 miljoen euro discussieerden de Franstalige en de Vlaamse partijen dagenlang.

Maar nu de vierde golf het nachtleven aan banden legt en de reis- en cultuursector met annulaties beginnen te kampen, zal de geldkraan toch weer opengedraaid worden. Open VLD stelde al voor de btw-verlaging voor de horeca weer in te voeren. De MR dringt aan op een nieuw dubbel overbruggingsrecht. En nu komt de PS met een pakket voorstellen in aanloop naar de ministerraad van vrijdag.

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne pleit voor een verlenging van de tijdelijke coronawerkloosheid tot de lente.

Ook de Vlaamse regering sleutelt aan steunmechanismes voor getroffen sectoren.

'Ik zal er bij mijn collega-ministers voor pleiten om het systeem van tijdelijke coronawerkloosheid, dat normaal eind dit jaar afloopt, te verlengen tot de lente', zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). 'De horeca, het nachtleven, de reis- en de luchtvaartsector zullen er niet ongeschonden uitkomen, als we ze nu loslaten. We moeten ontslagen en een cascade aan faillissementen voorkomen.'

Voorts wil Dermagne het quarantaineverlof verlengen voor ouders wier kinderen niet naar school kunnen, de horeca ondersteunen bij de uitbetaling van de eindejaarspremies en een crisismaatregel voor werknemers uit de cultuursector heractiveren. Wie 10 prestaties of 20 gewerkte dagen kan aantonen, zou zo opnieuw toegang krijgen tot de werkloosheidsverzekering. 'Wie in deze periode moeilijk kan werken, mag niet worden gestraft', zegt Dermagne, die ook vraagt het statuut van de cultuurwerker te verbeteren.

Vlaamse regering

Ook de Vlaamse regering sleutelt aan steunmechanismes voor getroffen sectoren. Bedrijven die de deuren volledig moesten sluiten, zoals nachtclubs en dancings, zouden kunnen rekenen op onvoorwaardelijke steun. De bedoeling is dat ze daar een groot deel van hun vaste kosten, zoals de huur van een gebouw of de aflossing van een lening, mee kunnen betalen. De steun zal gelinkt zijn aan het aantal sluitingsdagen en aan het geleden omzetverlies in voorgaande jaren.

Sectoren die nog open zijn, maar gehinderd worden door de coronamaatregelen, zullen eveneens een tussenkomst van de overheid krijgen. Het gaat om eventbedrijven, feestzalen, bepaalde logies en indoorsportorganisatoren. De vraag is of ook cafés en restaurants steun krijgen, nu die verplicht om 23 uur sluiten.

De mechanismen zijn vergelijkbaar met die in de vorige coronagolven. De regering is het al principieel eens over de steun, maar een aantal modaliteiten - zoals welk deel van het omzetverlies vergoed wordt - moeten nog uitgewerkt worden. Een principe dat Vlaanderen altijd in het achterhoofd houdt, is dat het geen bedrijven wil steunen die voor de crisis ongezond waren.