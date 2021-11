PS wil uitleg van Mahdi over lage aantal regularisaties ex-hongerstakers

Sinds maandag verzamelen opnieuw een 100-tal mensen in de Begijnhofkerk 'uit ongenoegen met de communicatie van staatssecretaris Sammy Mahdi'. Woensdagochtend maken ze bekend of ze overgaan tot een nieuwe hongerstaking.

Nu de kans op een nieuwe hongerstaking groeit en de PS opnieuw kritische vragen stelt aan staatssecretaris Sammy Mahdi hangt ook een nieuwe Vivaldi-crisis in de lucht.

Het stond in de staart van het drie pagina's lange persbericht maar het sneed als een mes door Vivaldi. 'Laat de regeringspartijen die ermee dreigden de regering te verlaten mocht een hongerstaker overlijden niet wachten op een nieuwe hongerstaking om Mahdi te ondervragen over zijn houding.' Aan het woord is Mehdi Kassou, een van de vertegenwoordigers van de sans-papiers in Brussel die maandag een vlammende tekst verstuurden als reactie op de vele regularisatieweigeringen van de ex-hongerstakers.

Kassou speelt politiek stratego. Hij wil de PS en Ecolo onder druk zetten om bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) te eisen dat meer sans-papiers geregulariseerd worden. De deadline is woensdag: dan beslissen de ex-hongerstakers of ze opnieuw stoppen met eten en drinken.

De essentie De vertegenwoordigers van de ex-hongerstakers zoeken steun bij groenen en de PS. Het doel is meer sans-papiers geregulariseerd krijgen.

In PS-kringen borrelen vragen op over het hoge afkeuringspercentage van de dossiers van de ex-hongerstakers.

Hoewel geen enkel Vivaldi-lid een nieuwe regeringscrisis wil, slaat het dossier onverbiddelijk een breuk tussen de linker- en de rechterflank van de regering De Croo. Zeker nu een nieuwe hongerstaking in de lucht hangt.

Dat Kassou naar de PS en Ecolo kijkt, is geen toeval. Zeker de PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne bracht de situatie in de zomer naar een politiek kookpunt door te dreigen dat de PS-ministers 'binnen het uur' uit de regering zouden stappen als er een dode zou vallen. Dat was reëel: de toestand van meer dan 400 sans-papiers in de Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en de ULB was dramatisch.

Zover kwam het niet. De actie werd stopgezet toen Mahdi op 21 juli een 'akkoord' bereikte met de hongerstakers. Hun individuele aanvragen zouden prioritair bekeken worden en elementen zoals 'meerdere jaren in België wonen', 'goed geïntegreerd zijn' en 'familie hebben' in ons land, zouden meegenomen worden. De PS en de groenen schaarden er zich met lange tanden achter.

'Mahdi moet uitleg geven'

Maar een dikke drie maanden later ligt het aartsmoeilijke en pijnlijke dossier alweer op het bord van Vivaldi. De hongerstakers zijn 'woedend', 'angstig' en 'wanhopig' nu ze zien dat drie vierde van de al behandelde aanvragen werd afgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze verwijten de dienst willekeur.

De PS wil dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. 'Als er almaar meer afkeuringen komen, zullen we bekijken of de geest van het akkoord tussen Mahdi en de vertegenwoordigers van de ex-hongerstakers nageleefd wordt', laat het kabinet van Dermagne weten.

Als er almaar meer afkeuringen komen, zullen we bekijken of de geest van het akkoord tussen Mahdi en de vertegenwoordigers van de ex-hongerstakers nageleefd wordt. Pierre-Yves Dermagne PS-vicepremier

Ahmed Laaouej, de voorzitter van de Brusselse PS en fractievoorzitter in de Kamer, wil 'zo snel mogelijk tekst en uitleg van Mahdi over het hoge aantal afgekeurde dossiers'. 'De geweigerde sans-papiers hebben dossiers die tegemoetkomen aan de in juli afgesproken richtlijnen', klinkt het.

'Velen hebben werk en familie in ons land en wonen hier soms al meer dan tien jaar. Toch werden ze afgekeurd door een veel te strenge en restrictieve Dienst Vreemdelingen Zaken', zegt Laaouej. 'Daardoor dreigt het vertrouwen van die mensen en de verenigingen die hen verdedigen te worden geschonden. Er moet rekening gehouden worden met de realiteit.'

Als je begint te politiseren, dan raak je er niet uit. We willen geen nieuwe cinema in de regering over de hongerstakers. Georges-Louis Bouchez MR-voorzitter

Bij de MR is wel veel vertrouwen te horen. De Franstalige liberalen scharen zich traditioneel achter Mahdi als hij wordt belaagd door links. 'Wij hebben vertrouwen in de diensten van asiel en migratie, die hun werk in alle neutraliteit moeten kunnen doen. De politiek moet zich daar niet in mengen', zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. 'Als je begint te politiseren, dan raak je er niet uit. We willen geen nieuwe cinema daarover in de regering.'

Violen stemmen

Woensdag wordt in de schoot van de regering-De Croo overlegd om te bekijken hoe de aanzwengelende asielopvangcrisis, met daarbovenop het risico dat de hongerstakers hun actie hernemen, kan worden aangepakt.

Hoewel niemand een nieuwe regeringscrisis wil, lijkt de PS opnieuw de forcing te willen voeren richting Mahdi. De neuzen moeten dezelfde richting uit, of het spel zit opnieuw op de wagen.