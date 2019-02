Paleis heeft oor naar kritiek op Congoverleden

Het paleis overweegt een deel van zijn website over Congo te herbekijken na kritiek van de N-VA.

Volgens Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) kan de Belgische monarchie ‘niet anders dan negationistisch’ genoemd worden als het gaat over de manier waarop naar het Congoverleden van koning Leopold II wordt gekeken.

Ze verwijst naar een ‘onaanvaardbare’ passage op de officiële website van de monarchie. Daar staat dat de internationale Conferentie van Brussel in 1890 de slavernij veroordeelde en ‘onder impuls van de koning’ aan de basis lag van een campagne tegen de slavernij in Afrika. In 1904 riep de koning een internationale onderzoekscommissie in het leven ‘die de verdiensten van het koninklijk beleid in Kongo erkende’.

Die ‘vergoelijking’ vindt de N-VA ‘ongepast’. Volgens de N-VA wordt het tijd dat we met een kritischer blik naar Leopold II kijken, net zoals er kritischer wordt gekeken naar WOII.

In een reactie laat het paleis weten dat het ‘dit deel van de website zal herbekijken op onjuistheden of op elementen die niet precies zouden zijn, en ze desgevallend zal aanpassen’.

Congo

De discussie komt er nadat een expertenwerkgroep van de Verenigde Naties België maandag opriep verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniale verleden en de misdaden die tijdens dat 'donkere hoofdstuk' in de Belgische geschiedenis hebben plaatsgevonden.

Belgische excuses of zelfs maar een begin van erkenning van de uitbuiting in onze ex-kolonie zijn er nooit geweest, ook al is geweten dat het koloniale bewind wreed was. Zo werden bij de rubberontginning handen afgehakt van Congolezen die de productiequota niet haalden. Dat gebeurde wel vooral in Congo-Vrijstaat, dat tussen 1885 en 1908 het private eigendom van Leopold II was. De VN-expertengroep keurt daarom ook de standbeelden van Leopold II af, omdat die symbool zouden staan voor de gruweldaden ten tijde van zijn schrikbewind in Congo.