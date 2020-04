Pandemie pedaleert op plateau

De lockdown in ons land lijkt langzaam tot een stagnering van de corona-epidemie in onze ziekenhuizen te leiden.

België lijkt niet te ontsnappen aan de vaste wetten van de coronapandemie. De jongste Belgische statistieken wijzen op een gelijkaardig patroon als eerst in het Chinese Wuhan, waar het virus de kop opstak, en daarna in de Italiaanse regio Lombardije. Het aantal besmettingen steeg exponentieel tot de quarantainemaatregelen ingingen. De aantallen bleven daarna nog enkele weken stijgen, om dan af te vlakken en pas op de plaats te maken. Pas nadien begon de lange trend naar beneden.

Het venijn zit wel in de staart. In Wuhan is de toestand stilaan normaal - met minder dan tien nieuwe besmettingen per dag - 70 dagen na de start van een verregaande quarantaine. Italië zit drie weken in lockdown, België dik twee. De zware tijd is verre van voorbij.