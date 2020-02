'Paniek is gevaarlijker dan het coronavirus'

De eerste besmetting met het coronavirus in ons land is geen reden tot grote bezorgdheid, zeggen experts.

De eerste besmetting met het coronavirus in ons land is geen reden tot grote bezorgdheid, zeggen virologen. 'De verspreiding lijkt in Europa voorlopig niet te versnellen.'

'Paniek is gevaarlijker dan het virus', zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdagochtend nadat bekend was geraakt dat een van de negen gerepatrieerde Belgen uit de Chinese stad Wuhan besmet is met het coronavirus.

Die persoon is overgeplaatst naar het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, een van de twee referentiecentra in ons land. De acht anderen, die twee weken in quarantaine blijven in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek, testten tot nu negatief.

Moet u zich zorgen maken?

Nee. De kans dat de besmette persoon, die niet moest hoesten en geen neusloop had, het virus overdroeg op de acht anderen is erg klein. 'We blijven de acht testen', zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en voorzitter van het wetenschappelijk comité voor het virus.

'Elke dag die verstrijkt, is de kans geringer dat ze het virus dragen omdat de kans op symptomen het grootst is de eerste zeven dagen na de blootstelling.' Bovendien wordt de besmette persoon geïsoleerd behandeld in het Sint-Pietersziekenhuis. Zelfs de luchtcirculatie van de kamer loopt apart.

Wat met mensen die op eigen houtje uit China terugkeerden?

De overheid heeft veel minder zicht op mensen die recentelijk op eigen houtje uit China terugkeerden. 'Als je weet dat de incubatietijd van het virus (vooraleer de symptomen opduiken, red.) tien dagen of zelfs iets langer kan zijn, kunnen mensen het virus verspreiden zonder het te beseffen,' zegt Johan Neyts, viroloog aan de KU Leuven.

Wie de voorbije weken uit China terugkeerde en kampt met ademhalingsproblemen en koorts, consulteert het best zijn huisarts. Die kregen richtlijnen om de symptomen van een coronavirusinfectie te herkennen, kunnen een neusstaal afnemen of doorverwijzen naar een ziekenhuis. 'Het goede nieuws is dat de verspreiding van het virus in de Verenigde Staten en Europa niet lijkt te versnellen', zegt Neyts.

Mensen kunnen het virus verspreiden zonder het te beseffen. Johan Neyts Viroloog

Wat kunt u doen?

'U kunt dezelfde maatregelen nemen als voor een 'gewone' wintergriep', zegt Van Gucht. 'Blijf thuis als u ziek bent, was uw handen met zeep en hoest en nies in wegwerpzakdoeken.'

Bovendien pleiten experts voor relativering. Terwijl in China al meer dan 420 mensen stierven door het coronavirus eist de 'gewone' griep er jaarlijks zo'n 60.000 doden en wereldwijd 250.000 à 500.000. 'Al is het verschil dat er voor het nieuwe coronavirus, dat zich snel verspreidt, geen vaccin bestaat en geen virusremmers om de ziekste mensen te behandelen', preciseert Neyts. 'Als het zich op andere continenten op grote schaal verspreidt, zal het een lastige klant zijn.'

60.000 Griep Terwijl er al meer dan 420 doden vielen door het coronavirus in China maakt de 'gewone' griep er jaarlijks zo'n 60.000 dodelijke slachtoffers.

Is het virus gevaarlijker dan SARS?