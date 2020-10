Parket acht Van Steenbrugge schuldig aan laster

Volgens het parket bezondigde Walter Van Steenbrugge zich aan laster tegenover broerder René Stockman. De advocaat steigert en eist de vrijspraak.

Het openbaar ministerie vindt dat advocaat Walter Van Steenbrugge zich schuldig gemaakt heeft aan laster tegenover René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde. Dat bleek vrijdag voor de Gentse correctionele rechtbank. Van Steenbrugge beschuldigde de broeder zonder bewijzen van een tussenkomst om de euthanasiezaak van Tine Nys voor het hof van assisen te brengen, aldus de aanklager.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De zaak begon nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Nadat de raadkamer in Dendermonde in 2016 had beslist de behandelende artsen buiten vervolging te stellen, besloot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling eind 2018 toch om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging.

Celstraf

Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, wilde René Stockman oproepen als getuige voor het hof van assisen omdat zijn cliënt van een bevriende arts had gehoord dat Stockman aan de basis lag van de ommezwaai van het openbaar ministerie. De advocaat vroeg in een brief aan het parlement een onderzoek naar een mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces.

Stockman dagvaardde daarop Van Steenbrugge. Het parket ziet nu elementen van laster omdat de advocaat zowel in de brief aan de Kamer als bij VTM Nieuws geen bewijzen leverde voor de verdenking tegen Stockman. Van Steenbrugge riskeert daardoor een celstraf tot een jaar voor laster.

Slechte verliezer

Nico Meijering, de advocaat van Van Steenbrugge, vraagt de vrijspraak. 'Het kan niet dat een advocaat moet verschijnen voor de rechtbank omdat hij zijn werk heeft gedaan in en buiten de rechtbank', zegt Meijering. 'Mijn cliënt had informatie van drie bronnen dat hij (Stockman, red.) zou zijn tussengekomen, maar hij heeft dat nooit als feit gepresenteerd.'

Er is getracht mijn cliënt de mond te snoeren. Ik vraag een signaal dat dat niet kan. Nico Meijering Advocaat van Walter Van Steenbrugge