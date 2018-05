Parket behandelt schietpartij Luik als terroristische moord

De dader stond in contact met geradicaliseerde gevangenen en riep 'allahu akbar' voor hij de politie beschoot.

Het federaal parket maakte vanmorgen in een persconferentie bekend dat het voor de schietpartij in Luik een onderzoek heeft geopend naar terroristische moord en poging tot terroristische moord. Er wordt een onderzoeksrechter aangesteld die gespecialiseerd is in terroristische zaken.

Drie redenen geven daartoe aanleiding: de modus operandi die in IS-filmpjes opduikt, waarbij agenten met messen worden aangevallen, het feit dat de dader, Benjamin Herman, 'allahu akbar' riep voor hij het vuur opende op de slachtoffers en de contacten die Herman had met geradicaliseerde gevangenen.

Of hij zelf geradicaliseerd was, kan het parket niet kwijt. In dossiers van Staatsveiligheid en de politie staat dat hij die contacten had in 2016 en begin 2017, maar dat werd sindsdien niet meer bevestigd.

Penitentiair verlof

Herman stond ook niet op de lijst van antiterreurwaakhond OCAD. Om die reden kreeg hij maandag penitentiair verlof. Gisteren moest hij zich om half 8 de gevangenis van Marche-en-Famenne aanmelden.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigde gisteren dat het de veertiende keer was dat Herman penitentiair verlof kreeg, maar dat er nooit problemen waren. Verschillende media berichtten echter dat hij meerdere keren zijn voorwaarden had geschonden. Het federaal parket kon daar geen bevestiging van geven.

Voorlopig blijven een aantal vragen onbeantwoord. Er is nog geen informatie over de motieven van Herman, het is nog onbekend of hij alleen handelde en een toxicologisch onderzoek moet uitwijzen of hij onder invloed van drugs was.

Herman zat sinds 2003 bijna ononderbroken in de gevangenis. Op zijn strafblad staan onder meer drugsfeiten, diefstal met geweld en weerspannigheid tegenover de politie.