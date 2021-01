Parket-generaal wil Van Langenhove voor de rechter

Kort nadat hij in 2019 verkozen raakte vanop een Vlaams Belang-lijst, stelde de Gentse onderzoeksrechter Van Langenhove in verdenking voor inbreuken op de racisme-, negationisme- en wapenwet. Het kersverse Kamerlid werd onder voorwaarden vrijgelaten, maar kreeg alvast een geleid bezoek opgelegd aan de Dossinkazerne.

Waar Van Langenhove precies voor vervolgd wordt, is nog onduidelijk. In gerechtelijke kringen valt te horen dat het parket-generaal voor bepaalde zaken de buitenvervolgingstelling vraagt. Bedoeling is de zaak 'binnenkort' voor de raadkamer te brengen. Maar daarvoor moet de plenaire Kamer dus eerst nog instemmen met het opheffen van zijn onschendbaarheid.

Het Gentse gerecht opende in september 2018 een onderzoek naar aanleiding van een VRT-reportage over Schild & Vrienden. Daarin was te zien hoe in besloten chatgroepen mogelijk racistische, antisemitische en seksistische inhoud werd gedeeld. Van Langenhove heeft de beschuldigingen steeds betwist.