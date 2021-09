Parket stopt onderzoek naar 'niet-essentiële reis' Van Langenhove

Kamerlid Dries Van Langenhove trok in februari naar Parijs voor een betoging van de extreemrechtse beweging Génération identitaire. Op dat moment waren niet-essentiële reizen verboden.

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft het onderzoek naar de trip van de Vlaams Belanger zonder gevolg afgesloten, nadat het onvoldoende bewijzen heeft opgeleverd dat een misdrijf is gepleegd.

De reis van Van Langenhove botste destijds op heel wat kritiek. Maar ook de demarche van het parket was niet onomstreden. In de maanden voordien hadden ook veel andere politici deelgenomen aan betogingen, op een moment dat die nog verboden waren. Denk aan de Black Lives Matter-betoging in de zomer van 2020.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) veroordeelde de reis. Ook Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) zei dat Dries Van Langenhove voor zijn trip niet kon terugvallen op zijn parlementair mandaat om te kunnen spreken van een 'professionele verplaatsing'.

Nu het onderzoek zonder gevolg afgerond is, schiet Van Langenhove terug. 'Ik zou me niet hebben laten tegenhouden, mochten de regels mijn aanwezigheid niet hebben toegelaten. Voor de vrije meningsuiting opkomen is onze plicht. Het is goed dat minister Verlinden en kamervoorzitster Tillieux op hun plaats worden gezet. Ik had gelijk.'