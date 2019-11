Parket vervolgt megaoplichting met taxshelter voor films

Er was een tijd dat het Antwerpse filmbedrijf Corsan moeiteloos miljoenen euro’s ophaalde bij Vlaamse kmo’s, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen. Met het belastingvoordeel van de taxshelter en rendementen van minimaal 16 procent was het aanbod om te investeren in Corsans hollywoodiaanse filmprojecten, met vedetten als Robert De Niro, erg aanlokkelijk.

Maar eind 2016 viel het doek over het filmbedrijf, nadat filmprojecten geen attesten meer hadden gekregen van de fiscus en zowel de Bijzondere Belastinginspectie als het Antwerpse gerecht een onderzoek had geopend. Er zijn meer dan 1.000 gedupeerde investeerders, van dokters en tandartsen tot vastgoedbedrijven en brouwers.

Oplichting

De boekhouding van Corsan werd volgens het parket niet correct bijgehouden met het opzet te bedriegen. Zo konden de investeringen in het ene filmproject vermengd worden met die in een ander project.

Volgens het gerecht heeft Corsan ook de budgetten van zijn filmproducties opgeklopt met fictieve kosten. Zo konden meer mensen investeren in de films en genieten van het belastingvoordeel dat de taxshelter biedt, terwijl Corsan zo minder eigen geld in zijn films moest investeren.

In totaal zouden de oorspronkelijke budgetten met 76,6 miljoen euro zijn opgepompt tot 172,5 miljoen euro. Voor de film ‘Killing Season’ met Robert De Niro en John Travolta was 29,5 miljoen euro budget uitgetrokken. Maar in de aanvraag om een eindattest te krijgen voor de film en van de tax shelter gebruik te kunnen maken was sprake van 57,9 miljoen euro budget.