Parket wil voormalig financieel directeur Studio 100 in cel

Maarten S. wordt ervan beschuldigd tijdens zijn loopbaan tussen 2004 en 2016 miljoenen euro's verduisterd te hebben. Dat deed hij door een handlanger fictieve facturen te laten opstellen. De bedragen werden betaald door Studio 100 en doorgestort naar een vennootschap van Maarten S. of gebruikt om luxeproducten te kopen die bij hem werden aangetroffen. Van de rekeningen van de betrokken vennootschappen zou ook voor zowat 2 miljoen euro cash afgehaald zijn, waarvan het leeuwendeel naar de voormalige directeur ging.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de fraudesystemen 'niet 100 maar 1.000 procent bewezen zijn'. Voor de voormalige financieel directeur vordert het parket een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden en een geldboete van 2.000 euro, alsook de verbeurdverklaring van alle verduisterde sommen of producten die met het geld werden gekocht.

Het parket ziet de voormalige financieel directeur als het brein achter de verschillende fraudecircuits. Naast facturen waaraan weinig of geen prestaties verbonden waren, zou hij productiebudgetten hebben opgepompt met fictieve facturen om misbruik te maken van de taxshelterregeling. In naam van het kookkannaal Njam zou hij ook een factuur gestuurd hebben voor een espressotoestel en een luxeservies, zaken die nadien werden aangetroffen in zijn woning.