Pas woensdag 'globaal plaatje' eerste testen in woonzorgcentra

Het is wachten tot woensdag vooraleer er een globaal zicht komt op de eerste testen in de Vlaamse woonzorgcentra. Dat zegt Karin Moykens, hoofd van de taskforce voor de Vlaamse zorgsector.

Tegen woensdag zou er een globaal plaatje moeten zijn van de eerste testen in de Vlaamse woonzorgcentra. Dat verklaarde Karine Moykens zaterdagavond in het VRT-journaal. Zij staat aan het hoofd van de taskforce voor de Vlaamse zorgsector.

Deze week zijn er 19.500 testen verdeeld over de 168 woonzorgcentra in ons land, zo bevestigde bevoegd federaal minister Philippe De Backer zaterdagavond in een persbericht. Ongeveer de helft daarvan (10.000) werden al opgehaald en worden nu geanalyseerd.

Groot volume

Tussen het verdelen van de testkits, staalname, analyse en rapportering van de resultaten zitten een aantal dagen door het grote volume dat moet verwerkt worden. Philippe De Backere Bevoegd minister (Open VLD)

'Tussen het verdelen van de testkits, staalname, analyse en rapportering van de resultaten zitten een aantal dagen door het grote volume dat moet verwerkt worden. De overige testen worden in de loop van het weekend of begin volgende week afgenomen en zullen hetzelfde proces volgen', klinkt het.

Moykens zegt in het VRT-journaal dat het tot woensdag wachten is voor 'het globale plaatje' in Vlaanderen. Al zullen individuele woonzorgcentra mogelijk wel al vroeger het resultaat kennen. Voor wat betreft het beschermingsmateriaal zal er volgens Moykens ook volgende week een nieuwe lading arriveren, waarbij bijvoorbeeld ook de revalidatiecentra en thuisverplegers zullen worden bediend.

De voorbije week was het alle hens aan dek toen bleek dat het nieuwe coronavirus kon binnendringen in meerdere woonzorgcentra, ondanks dat ze al vier weken gesloten zijn voor alle bezoekers. Om besmet personeel en bewoners te kunnen scheiden van hun gezonde lotgenoten, werd vanuit de sector aangedrongen op massale testen.

Stijgende lijn

2.000 testen per dag Vanaf maandag worden er minstens 2.000 testen per dag verdeeld aan de woonzorgcentra

Vorige week werden 20.000 testen voor heel België verdeeld, Moykens gaf in het VRT-journaal nog mee dat vanaf maandag minstens 2.000 testen per dag zullen worden verdeeld aan de woonzorgcentra. 'Dat zal in stijgende lijn gaan.'

Voor wat de personeelsversterking in de woonzorgcentra betreft, zei Moykens dat de coördinatie tussen vraag en aanbod (van de ziekenhuizen, red.) gebeurt op het niveau van de eerstelijnszones, dus het regionale niveau.

De bewoners van de woonzorgcentra maken door hun leeftijd en vaak zwakke gezondheidstoestand meer kans om te overlijden aan het nieuwe coronavirus. Toch verzekerde viroloog Marc Van Ranst dat bewoners van woonzorgcentra die nog sterk genoeg zijn zeker een beroep kunnen doen op een behandeling in het ziekenhuis.