Pascal Smet past voor lokale verkiezingen

Brussels minister Pascal Smet neemt niet deel aan de lokale verkiezingen in stad Brussel. Ans Persoons trekt de lijst.

De sp.a trekt in de stad Brussel in oktober met een open burgerlijst naar de kiezer. Tot nog toe is enkel zeker dat Ans Persoons zal de lijst trekken en dat Pascal Smet niet zal opkomen.

Voor de Vlaamse socialisten worden het in Brussel stad wellicht verkiezingen op leven en dood. In 2012 trokken ze nog samen met de PS naar de kiezer. Ans Persoons stond toen negende op de lijst en haalde 978 stemmen. Pascal Smet duwde de lijst en haalde 715 stemmen.

Het SamuSocial-schandaal brak evenveel de samenwerking tussen PS en sp.a. Ans Persoons stapte op als schepen in Brussel. De Vlaamse socialisten moeten nu op eigen kracht naar de Brusselse kiezer.

De data van 2012 leren dat zoiets niet evident wordt. N-VA haalde toen met 2.745 stemmen in totaal en 727 voorkeurstemmen voor kopstuk Johan Van den Driessche één zetel in de Brusselse gemeenteraad. Het Vlaams Belang bleef op 1.394 stemmen steken en haalde geen zetel. De partij ISLAM haalde toen ook geen zetel, al kreeg ze 1833 stemmen achter zich.

Open VLD, waar schepen Els Ampe het boegbeeld is, staat wél op een MR-lijst. Ook CD&V'ster Bianca Debaets staat op een cdH-lijst, waar ze 698 voorkeurstemmen verkozen werd.

Bovendien voerde de sp.a een cumulverbod in, wat zou betekenen dat Pascal Smet uit de regering zou moeten stappen als hij een lokaal mandaat zou willen opnemen. 'Meedoen aan een verkiezing om indien verkozen direct ontslag te nemen is oude politieke cultuur. Bovendien wil ik me volledig op het Gewest kunnen concentreren en daarna de verkiezingen van 26 mei', zegt Smet.

Na twaalf jaar zal Smet dus niet meer in de Brusselse gemeenteraad zetelen.