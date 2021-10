Paul Lembrechts stapte in offshore achter safari-imperium

Ook namen van Belgische bankiers duiken op in Pandora Papers

In de Pandora Papers duikt ook oud-VRT-baas Paul Lembrechts op. Samen met Wouter Devriendt, tot vorig jaar CEO van de restbank Dexia, bezit hij al elf jaar aandelen van een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden. Dus ook op het moment dat hij van maart 2016 tot januari 2020 de CEO was van de openbare omroep.

Het gaat om dezelfde constructie als die waarover de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra al verantwoording aflegde. Net als Hoekstra kochten Lembrechts en Devriendt in 2009 en 2010 aandelen van Candace Management Limited op de Maagdeneilanden. Dat gebruikte een Nederlander, Jeroen Harderwijk, voor zijn safariparken in Afrika. Net als Lembrechts werkte Harderwijk in een vorig leven voor ABN AMRO. In een crisisperiode heeft hij zijn ex-bankcollega’s gevraagd aandelen te kopen.

Wij zetten niets op in offshore. Nu niet en in het verleden niet. Barend Van den Brande Technologie- investeerder

In 2010 kocht Lembrechts aandelen in Candace voor 22.770 dollar en in 2013 nog eens voor 1.650 dollar. Devriendt reageert niet op onze vragen. Lembrechts verwijst ons voor een officiële reactie door naar de Nederlander. Harderwijk zegt dat er geen belastingredenen waren voor de constructie. Lembrechts en co. hebben volgens Harderwijk geen enkel fiscaal of ander voordeel genoten.

De Pandora Papers bevatten nog enkele namen uit de Belgische bankwereld, zoals ex-Petercam-CEO Xavier Van Campenhout, nu bestuurder bij de Stichting Koning Paola. Hij hielp bij een trust in Nieuw-Zeeland van een adellijke familie. Volgens Van Campenhout is de trust in 2015 opgedoekt en was er geen fiscaal motief, al moest volgens onze info wel een regularisatie gebeuren.

Ook KBC-bestuurder Theo Roussis was nog zeker tot eind 2013 betrokken bij Polymed Limited op de Britse Maagdeneilanden, verbonden aan zijn Kempense miljardenbedrijf Ravago. Roussis wilde niet op onze vragen antwoorden. ‘De vennootschap neemt haar verantwoordelijkheid ernstig.’

Niet iedereen stapt zomaar in een postbusconstructie op de Britse Maagdeneilanden, blijkt uit het verhaal van investeerder Barend Van den Brande, de zoon van VRT-voorzitter Luc Van den Brande die ook opduikt in de Pandora Papers. Zijn durfkapitaalfonds Hummingbird Ventures investeerde vanaf 2013 in Souqalmal, de grootste financiële vergelijkingswebsite van het Midden-Oosten, met een kantoor in Dubai. Hummingbird werd daarvoor mee aandeelhouder van Souqalmal Holdings Limited op de Maagdeneilanden.