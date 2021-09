Paul Magnette wil treinen 'volledig gratis' maken

PS-voorzitter Paul Magnette wil het openbaar vervoer 'volledig gratis' maken, inclusief de NMBS. Daarvoor pleitte hij zaterdag in Le Soir.

Als het van Magnette afhangt, reizen we straks allemaal gratis met het openbaar vervoer. ‘In Wallonië en Brussel hebben we dat al gedaan voor -24-jarigen, dat kost 300 miljoen euro. Nu willen we dat ook invoeren voor 65-plussers.'

Magnette trekt de lijn door en pleit voor volledig gratis openbaar vervoer, inclusief het treinverkeer van de NMBS. 'Dat is de volgende etappe. Trein­tickets brengen de NMBS ruwweg 700 miljoen op.' Volgens Magnette kan dat bedrag gemakkelijk gevonden worden.

Magnette wil de NMBS in eerste instantie gratis maken voor jongeren en 65-plussers.

'De taks van 0,15 procent op de effectenrekeningen brengt 500 miljoen per jaar op. Door die op 0,5 procent te brengen, zullen we de noodzakelijke middelen ruimschoots hebben. En als we de NMBS in eerste instantie gratis maken voor de -24-jarigen en de 65-plussers, zal dat maar 150 miljoen kosten.'

Elektroschok

Het voorstel komt er in de marge van de PS-ledendag rond 'ecosocialisme' die zaterdag plaatsvindt in Bergen.

‘De 1 procent rijksten produceren evenveel broeikasgassen als de 50 procent armsten. Dat is hallucinant’, zegt Magnette in Le Soir. ‘En de armsten zijn altijd de eerste slachtoffers van over­stromingen, bosbranden, tor­nado’s en ziektes gelinkt aan het klimaat.’ Een elektroschok is daarom nodig volgens de socialist. 'En dat kan door het openbaar vervoer gratis te maken.' Het gratis openbaar vervoer moet hand in hand gaan met grootschalige investeringen.

Voor de PS-voorzitter wil niet talmen. Nog voor de klimaattop in Glasgow van 10 tot 12 november wil hij de beslissing rond hebben.