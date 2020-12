Paus scherpt controle op financiën Vaticaan aan

Het Vaticaan kwam de voorbije maanden een paar keer in opspraak. Bij een omstreden vastgoeddeal in Londen zouden belastingen ontweken zijn en tientallen miljoenen verloren gegaan zijn. Dat kostte een van Franciscus' vertrouwelingen, kardinaal Giovanni Angelo Becciu, de kop. Er was ook de onthulling dat het Vaticaan een deel van zijn portefeuille van 528 miljoen euro aan schenkingen in credit default swaps stak. Paus Franciscus had die derivaten in 2018 nog ethisch 'onaanvaardbaar' en 'een tikkende tijdbom' genoemd.