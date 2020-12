Peeters komt zelf met minimale dienstverlening De Lijn

De Lijn moet werk maken van een minimale dienstverlening bij een staking, besloot de nieuwe Vlaamse regering bij haar start . 'Bij gebrek aan resultaten binnen de termijn van zes maanden zal de regering het initiatief nemen om voormelde doelstelling alsnog te realiseren', stond in het regeerakkoord. Peeters heeft op 8 januari de officiële brief gestuurd om die periode te laten starten.

De Lijn liet toen weten dat de onderhandelingen nog niet waren opgestart om de sociale vrede in aanloop naar de sociale verkiezingen niet te verstoren. Die hadden in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar werden tot november uitgesteld wegens de coronacrisis. De vervoersmaatschappij had dus tot dan de tijd.