Peeters wil dat joodse kandidaat vrouwen hand schudt

Kris Peeters lijkt de ultra-orthodoxe jood Aron Berger naar de uitgang te duwen, nadat er een storm van kritiek is opgestoken dat hij zou opkomen voor CD&V in Antwerpen.

Kris Peeters had deze middag crisisoverleg met partijvoorzitter Wouter Beke, nadat er heel wat kritiek was gekomen op de beslissing om de ultra-orthodoxe jood Berger op de Antwerpse lijst te zetten. Na afloop liet Peeters weten dat hij Berger niet meteen laat vallen, maar dat hij wel nog aan een oplossing werkt. Zo zal Berger de hand van vrouwen moeten schudden als hij op de Antwerpse lijst terecht komt, zei Peeters.

'Ik betreur de hetze over Aron Berger. De man zal nu zelf tekst en uitleg moeten geven. Het is belangrijk dat christendemocratische waarden worden gerespecteerd door iedereen, zeker door wie op een lijst staat', zei Peeters aan de VRT. Hij voegde er nog aan toe dat Berger zelf ook duiding zal moeten geven bij zijn controversiële uitspraak dat gemengde scholen neerkomen op 'kindermishandeling'. 'Dat is niet aanvaardbaar', aldus Peeters.

De verwachting is niet dat Aron Berger nu zijn eigen woorden zal inslikken, waardoor Berger zelf zou beslissen om dan toch niet op te komen voor CD&V. Dat moet het gezicht redden van de Antwerpse CD&V, en met name van Kris Peeters, die naar verluidt in een soort van 'paniekvoetbal' besliste om Berger de negende plaats op de CD&V-lijst aan te bieden.

Tegengewicht

Peeters & co wilden zo een tegengewicht bieden voor de N-VA, die goede relaties heeft opgebouwd met de joodse gemeenschap. De N-VA heeft met André Gantman een prominente joodse kandidaat in de rangen. Bart De Wever laat ook geen kans onbenut om de joodse gemeenschap te paaien. 'Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims', zei De Wever onlangs nog in een controversieel interview met De Zondag.

Ook Open VLD heeft traditiegetrouw goede relaties met de joodse gemeenschap in Antwerpen. Lijsttrekker Philippe De Backer liet in Joods Actueel nog optekenen dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël. 'Punt'. De Backer stelde de Joodse gemeenschap ook gerust wat betreft besnijdenissen. 'Mijn collega Maggie De Block heeft duidelijk gecommuniceerd dat daar niets aan zal veranderen.'

De jood Claude Marinower is de enige schepen die Open VLD heeft in Antwerpen. Daarnaast is de joods-orthodoxe Samuel Markowitz sinds 2014 districtsschepen in Antwerpen. Hij zal in oktober ook de districtslijst trekken.

Door een Chassidische jood op de lijst te zetten, wilde CD&V zich verzekeren van de stem van de ultra-orthodoxe joden in Antwerpen, nadat enkele dagen geleden al bekend was geraakt dat Aron Malinsky - de rabbijn die grappig uit de hoek kwam in de Slimste Mens - van de sp.a naar CD&V overstapt. Maar Aron Berger bleek een weinig doordachte beslissing. Het kwam als een boemerang terug.

Religieuze stem

CD&V probeert zich in de grootsteden, en vooral dan in Antwerpen, electoraal weer op de kaart te zetten door de religieuze stem op te rapen. Dat leverde CD&V eerder al de kritiek van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) op, dat 'moslims als kiesvee' worden gezien. Nu luidt de kritiek opnieuw dat CD&V de waarden van de verlichting, zoals de gelijkheid tussen vrouw en man, aan de kant wil schuiven om de ultra-orthodoxe joodse stem in Antwerpen binnen te halen.

Die kritiek kwam niet alleen van de liberale lijsttrekker Philippe De Backer (Open VLD), die op Twitter een interview van Berger op de Antwerpse zender ATV zette, waarin die zei dat gemengde scholen neerkomen op 'kindermishandeling'.

Ook Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), liet na afloop van de fractievergadering, weten dat er 'een probleem' was, dat moest worden opgelost. Ze zei dat, nadat op een woelige fractievergadering van CD&V in het Vlaams Parlement de beslissing om Aron Berger aan te trekken een 'blunder' was genoemd.