Peking vecht tegen heropflakkering virus

China kiest voor een meer gerichte aanpak om een heropflakkering van het virus in Peking in de kiem te smoren.

Peking sloot dinsdag opnieuw een voedselmarkt en verbiedt taxi's de stad uit te rijden, in een poging te verhinderen dat het heropflakkerende coronavirus zich buiten de stad verspreidt. Elf andere voedselmarkten zijn dicht en dertig huizenblokken zijn in lockdown. Het aantal besmettingen stijgt weer naar 106, zegt de Chinese overheid.

De aanpak is preciezer dan de lockdown in Wuhan, waar het virus in december werd ontdekt. Alleen de wijken waar nieuwe zaken zijn vast gesteld gaan in lockdown. Taxi's, deelauto's en bussen uit naburige steden en randgemeenten mogen niet naar Peking, maar treinen en het gros van het transport in de stad rijdt wel. Alleen in de getroffen wijken zijn de scholen dicht.