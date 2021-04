Pensioendienst verzendt minder fiscale fiches op papier

Gepensioneerden ontvangen voor het invullen van hun belastingaangifte geen papieren fiscale fiche meer per post, behalve als ze die echt nodig hebben. Dat is goed voor een besparing van zowat 2,5 miljoen papieren verzendingen.

De Pensioendienst zal de pensioenbedragen voor uw aangifte rechtstreeks aan de federale overheidsdienst Financiën bezorgen. Enkel gepensioneerden die hun aangifte op papier doen, in het buitenland wonen of geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen, zullen hun fiscale fiche nog via de post krijgen.

Pensioenen moet u aangeven in vak V van uw belastingaangifte. Een pensioen wordt minder zwaar belast dan een loon. Dat is te danken aan een complex systeem van belastingverminderingen. De laagste pensioenen zijn volledig vrijgesteld van belastingen. Bij een hoger pensioen of de combinatie van een pensioen met andere inkomsten daalt de aanvullende vermindering in verhouding tot de hoogte van uw inkomen.