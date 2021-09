Pensioenplan krijgt nul op het rekest

De federale regering zal de hervorming van de pensioenen pas in december aansnijden. ‘Eerst moet de rust terugkeren’, luidt het in een reactie op de tumultueuze lancering van een plan door PS-minister Karine Lalieux.

De leden van het kernkabinet moesten vrijdag in de krant lezen welke plannen Lalieux heeft met de pensioenen. Pas maandag legt de minister haar teksten en cijfers neer in de regering. Die manier van werken, maar vooral enkele inhoudelijke trendbreuken, leverden Lalieux een storm van kritiek op.

Ik ben heel bezorgd over de betaalbaarheid van dit plan. Het maakt de vergrijzingsfactuur nog zwaarder en dat is problematisch, want er zijn geen buffers meer.

‘Het voorstel lijkt met een rode stylo geschreven en we moeten vermijden dat ook de factuur rood kleurt’, zegt CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem. Vooral voor de liberalen zijn de voorstellen van Lalieux moeilijk te slikken. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert lanceerde de voorwaarde van 20 effectief gewerkte jaren voor de toegang tot het minimumpensioen. Lalieux houdt het op tien deeltijdse werkjaren. Ook het voorstel om voor het vervroegd pensioen alleen nog een loopbaanduur van 42 jaar in rekening te nemen, draait de hervormingen van de regeringen-Di Rupo en -Michel deels terug, een nagel waar de N-VA gretig op klopt.

Pensioenen laatst

‘Ik ben heel bezorgd over de betaalbaarheid van dit plan’, zegt Johan Van Gompel, de voorzitter van de Vergrijzingscommissie. ‘Het maakt de factuur nog zwaarder. Dat is problematisch, omdat er geen buffers zijn om de vergrijzingskosten op te vangen. De overheidsschuld is door de pandemie nog gestegen. Ons startpunt, zowel de werkgelegenheidsgraad als de overheidsschuld, is niet goed.’