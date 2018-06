Peumans: 'Theo Francken is niet geknipte N-VA-leider'

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans maakt zich grote zorgen over de marsrichting en de verruwing van zijn partij N-VA.

Op goed een jaar voor zijn afscheid van de nationale politiek, maakt Jan Peumans (N-VA) zich zaterdag in een interview met Het Belang van Limburg, zorgen over de harde koers die zijn partij N-VA vaart, vooral in het debat over migratie. Peumans richt zijn pijlen in de eerste plaats op Theo Francken, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 'Steeds meer mensen ergeren zich aan het woordgebruik van Theo Francken en anderen. Dat is volgens mij een van de verklaringen voor de terugval in de peilingen.'

Peumans besluit: 'Theo is voor mij niet de geknipte man om de partij te leiden. Ik zie dat de oude Volksuniërs zich in toenemende mate ergeren aan het woordgebruik. Ik hoor dat ook in mijn eigen omgeving. Dat mensen zeggen: dat woordgebruik is niet ons woordgebruik. En het mijne is het ook niet. In de politiek wordt heel hard geroepen, maar we spreken wel nog altijd over mensen.'

Dat ranzige taalgebruik, dat is niet aan mij niet besteed Jan Peumans Vlaams Parlementsvoorzitter

Volgens Peumans heeft die verruwing van de toon te maken met de komst van tal van Vlaams Belangers naar de N-VA. 'Ik heb op een bepaald moment in het partijbestuur gezegd dat het gedaan moest zijn met het aantrekken van Vlaams Belangers. Dat was na Jurgen Ceder (die zich in 2012 bij N-VA aansloot, red.). Stop daar alstublieft mee, het is goed geweest. Dat ranzige taalgebruik, dat is niet aan mij niet besteed.'

Peumans zegt daarnaast dat de partij grote risico's neemt met het loslaten van het communautaire thema. 'Het wás het fundament van onze partij, maar dat is het steeds minder. In het partijbestuur spreekt niemand nog over het communautaire. Spijtig. Dit zou ons op termijn zuur kunnen opbreken.'