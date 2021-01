Pfizer stelt voor meer vaccin uit zelfde flacon te halen

Het Europees Geneesmiddelenagentschap beslist morgen of Pfizer zes prikjes uit een flacon vaccin mag halen in plaats van vijf.

Pfizer heeft met spoed een herziening gevraagd van de goedkeuring van zijn vaccin tegen de dodelijke longziekte Covid-19. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) beslist vandaag of er zes doses uit één flacon mogen komen in plaats van vijf, zoals in de bijsluiter staat. Dat bevestigt Xavier De Cuyper, topman van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Als de goedkeuring er komt, kan de geplande vaccinatie een stuk sneller gaan. We halen dan tot 20 procent extra shots uit de bestelde vaccins van Pfizer-BioNTech, waarvan er tegen 25 januari 250.000 geleverd worden voor Vlaanderen.

Op het terrein vaccineren artsen al zes keer, zegt Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. ‘Er zit geregeld te veel in de flacons, we gooien niks weg.’ Dat is gebleken uit de eerste vaccinatierondes in de woon-zorgcentra.

In de instructies die artsen van de overheid krijgen, is sprake van vijf prikjes per flacon. Het zesde prikje zetten ze op eigen verantwoordelijkheid. ‘Het is een volwaardig vaccin, ook de zesde prik is veilig’, benadrukt Dirk Ramaekers, hoofd van de federale taskforce vaccinatie. ‘Maar er moet duidelijkheid zijn op het terrein.’