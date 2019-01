Philippe De Backer stapt uit politiek

Na vertrek van minister van Digitale en Telecom Agenda Philippe De Backer heeft Open VLD geen lijsttrekker voor Antwerpse Kamerlijst

Totale verrassing bij Open VLD: Philippe De Backer stapt uit de politiek. De partij was op zoek naar een wit konijn voor de federale lijst in Antwerpen en dacht eraan De Backer naar de tweede plaats te verschuiven.

De Backer pikt dat evenwel niet. Bij gebrek aan een wit konijn werd hem op een vergadering van het partijbureau donderdagmiddag in extremis de lijsttrekkerspositie aangeboden, vernam De Tijd. Hij heeft daarvoor bedankt, werd intussen bevestigd op een persconferentie.

De beslissing is het indirecte gevolg van Ruttes streven om bij de verkiezingen uit te pakken met evenveel mannelijke als vrouwelijke lijsttrekkers. De partij kon voor de Kamerlijst in Antwerpen evenwel geen vrouw vinden.

Doorbraak in Brussel

Ook voor de Brusselse lijstvorming is er een doorbraak: Els Ampe trekt de Vlaamse lijst, Guy Vanhengel die van het Brussels Gewest. Vlaams minister Sven Gatz duwt de lijst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mimi Crahaij, een advocate en gemeenteraadslid in Ganshoren, trekt de Brusselse Kamerlijst. De Europese lijst wordt aangevoerd door Guy Verhofstadt.

Geen beslissing voor Antwerpse Kamerlijst

Open VLD heeft alle lijsttrekkers inmiddels bevestigd in een persbericht. In Vlaams-Brabant trekken Gwendolyn Rutten (Vlaams) en Maggie De Block (federaal) de lijsten, in West-Vlaanderen Vincent Van Quickenborne (federaal) en Bart Tommelein (Vlaams).

In Oost-Vlaanderen staan Alexander De Croo (federaal) en Carina Van Cauter (Vlaams) bovenaan. Egbert Lachaert, die ook in de running was voor de Vlaamse lijst, krijgt wellicht de derde plek voor de Kamer. In Limburg toppen Patrick Dewael (federaal) en Lydia Peeters (Vlaams) de lijst.