Planbureau verwacht kleinere groei en minder extra banen

De Belgische economie blijft dit jaar groeien, voorspelt het Planbureau, al stelt het de voorspellingen van februari wel iets naar beneden bij. Dat is het gevolg van een tegenvallend eerste kwartaal, klinkt het. De groei van het bbp bleef in het eerste kwartaal met 0,3 procent onder de verwachtingen. Het tweede kwartaal zou - onder impuls van een hogere uitvoer en binnenlandse vraag - licht opleven, voorspelt het Planbureau. Nadien verliest het herstel weer aan kracht.

Bovendien lijkt de conjunctuurpiek in de eurozone achter de rug, waardoor in de hele Europese economie een groeivertraging optreedt. Dus ook bij ons.

De werkgelegenheid blijft aanzienlijk groeien, zij het iets minder dan het Planbureau in februari had voorspeld. In totaal komen er dit en volgend jaar 106.000 jobs bij, een stijging van gemiddeld 1,1 procent. In februari ging het Planbureau voor dit jaar uit van een groei van 1,2 procent. In de privésector zouden er 85.000 jobs bijkomen, terwijl het aantal zelfstandigen met 20.000 zou stijgen. De jobcreatie bij de overheid, waar de afgelopen twee jaar nog 7.000 extra banen bijkwamen, zou beperkt blijven tot iets minder dan 1.000.