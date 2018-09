Plofkraakbende opgerold, acht verdachten opgepakt

Dat meldt het parket van Antwerpen. In totaal zijn gisteren en vandaag acht verdachten opgepakt. Ze zouden de voorbije maanden bij zes plofkraken betrokken zijn geweest, waarbij alles samen 560.000 euro buit is gemaakt. De verdachten - allen Nederlanders tussen 21 en 31 jaar - riskeren celstraffen van 20 tot 30 jaar.

De bende ging de voorbije maanden telkens op een gelijkaardige manier te werk. Via buisjes door de geldgleuf spoten ze gas in de kluis die onderaan de automaat zit. Die bliezen ze vervolgens op, waardoor ze toegang kregen tot de dozen met geldbriefjes. Die cassettes zijn in de meeste gevallen beveiligd met inktpatronen die geactiveerd worden bij een kraak, wat de biljetten helemaal besmeurt. Volgens een beveiligingsexpert zijn criminele bendes gespecialiseerd in het wassen van dergelijke briefjes.

In België kwamen plofkraken tot voor kort zo goed als niet voor. In 2015 en in 2016 waren er nul pogingen, in 2017 twee mislukte. Nederland daarentegen kampt sinds enkele jaren met een zware golf van plofkraken. In 2016 alleen waren er 79. De eerste gebeurde al in 2005.