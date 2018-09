‘Politici schrijven te weinig boeken'

Het is makkelijk in verkiezingstijden cynisch te worden over politici die boeken uitbrengen, maar misschien schrijven ze er net te weinig. Een gesprek over boeken van politici door de jaren heen.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) bracht vorige week ‘De eeuw van de vrouw’ uit, minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) volgt deze week met ‘Sisyphus achterna’. Eind deze maand komt ‘Continent zonder grens’ van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de rekken. In oktober wordt ‘Molenbeek/Maalbeek’ van Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) verwacht, gevolgd door ‘Wat ik ervan begrijp’ van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in november.

Mogen we daar, in volle verkiezingstijd, cynisch van worden? Politologen als Bart Maddens, Carl Devos of Dave Sinardet geven alvast toe dat ze niet alles lezen. ‘Ik bekijk de interviews naar aanleiding van het boek’, zegt Maddens. ‘Vaak denk ik bij dat interview: mission accomplished.’

Waarom publiceert een uitgever boeken van politici? ‘Omdat ik hen beschouw als auteurs zoals alle andere’, zegt Harold Polis, de uitgever van De Croo, Van Overtveldt, Gatz en Geens. ‘Dat betekent dat we moeten geloven in de kwaliteit van de auteur. Ze moeten kennis hebben over iets wat maatschappelijk speelt. Ze moeten iets toevoegen aan het publieke debat. En ze moeten bereid zijn intens met ons samen te werken over de tekst. We zijn geen drukker. We zijn een uitgever. Op de tekst van De Croo is bijvoorbeeld hard gezwoegd.’

Politieke manoeuvres

Politieke wetenschappers hebben nochtans vooral oog voor de politieke manoeuvres die met schrijven gepaard gaan. Een boek geeft sérieux, creëert media-aandacht, opent de deur naar een nieuw publiek en creëert een imago. Het is bovendien geen verkiezingsuitgave die in de sperperiode moet worden gerapporteerd. Er zijn voorbeelden om die analyse te staven.

Schermvullende weergave ©Layouter

Bart Maddens (KU Leuven) verwijst naar ‘De puinhoop van paars-groen’, dat Geert Bourgeois in 2002 schreef toen de N-VA nog een piepjonge en piepkleine partij was. ‘Het straalde sérieux uit, al heeft het de N-VA electoraal niet geholpen in 2003.’

Media-aandacht? ‘Ik herinner me heel wat inleidingen voor boeken waarvan ik de titel al lang niet meer ken en nooit nog iets van gehoord heb’, zegt Carl Devos (UGent).

Egoboeken? Dave Sinardet (VUB) verwijst naar ‘In perspectief: een warme kijk op Vlaanderen’, waarin Kris Peeters (CD&V) zich in 2009 van zijn sociale kant wilde laten zien.

Devos haalt ook het kookboek aan dat toenmalig sp.a-voorzitter Steve Stevaert in 2007 schreef om zich tot een nieuw publiek te richten. ‘Hij bereikte plots een publiek dat niet uit de usual suspects bestond. Dat was heel slim’.

Geen wondermiddel

Niet dat het een wondermiddel is. Devos merkt op hoe Peter Mertens (PVDA) in ‘Hoe durven ze!’, dat een twaalfde druk haalde, perfect de boosheid bij veel kiezers capteerde, maar hen vervolgens niet in dezelfde getale meekreeg in het links-radicale verhaal dat hij eraan koppelt.

Polis heeft slechts één criterium voor boeken: ze moeten bijdragen aan het publieke debat. ‘Kranten en tijdschriften hebben een limiet van 3.000 woorden. Als je meer woorden nodig hebt om argumenten op een rij te zetten of een verhaal te vertellen, is een boek nodig.’

De uitgever zegt dat hij in 2011 aangenaam verrast was door ‘Voor wat, hoort wat’ dat de sp.a-politici Frank Vandenbroucke en Patrick Janssens samen met professor Bea Cantillon schreven. ‘Daarin legde het drietal uit waarom het individu wel degelijk verantwoordelijkheid draagt. Er is veel langer over gesproken dan ik had verwacht. Ik heb toen pas echt beseft wat de waarde kan zijn van een boek voor het publieke debat.’

Al loopt het niet altijd zo. Wie kent nog de auteur van ‘Verkleuring en vergrijzing?’ uit 2005, van ‘Dagboek van een crisis’ uit 2012 of weet hoeveel boeken Mark Eyskens al publiceerde? De antwoorden zijn: Yves Leterme (CD&V), Johan Vande Lanotte (sp.a) en 53, vertalingen in het Frans meegerekend.

Toch vindt Polis dat veel meer politici zouden moeten schrijven. ‘Ze voeren een publiek ambt uit en staan te vaak ten onrechte in een kwaad daglicht. Ik vind het goed dat ze zich verantwoorden. Duitsland en Frankrijk hebben een grotere traditie van boeken door politici. Bij ons houden te veel politici hun teksten voor zich, om ze uiteindelijk af te staan aan het katholiek, socialistisch of liberaal archief. Ik vind het beter dat ze zich kwetsbaar opstellen en publiceren.’

Want die kwetsbaarheid is er. De burgermanifesten van Guy Verhofstadt (Open VLD) vlogen als een boemerang in zijn gezicht toen hij ze als premier negeerde. En CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert kreeg dit jaar nog in zijn eigen partij de wind van voren toen hij in een essay pleitte voor een algemeen hoofddoekverbod in de publieke ruimte.

De toppers

De Vlaamse traditie van politieke boeken mag dan misschien te beperkt zijn, toch is ze er. En enkele werken steken er bovenuit, omdat ze de politieke agenda veranderden.

Maddens noemt voor het Vlaams-nationalisme ‘Gedaan met treuren en zeuren’ van Hugo Schiltz, dat in 1977 vlak na het Egmontpact verscheen. Voorts lijken de drie politologen het eens over drie werken: het eerste burgermanifest van Guy Verhofstadt, ‘Rechts voor de raap’ van Jean-Marie Dedecker en ‘Het kostbare weefsel’ en ‘Werkbare Waarden’ van Bart De Wever (N-VA).

‘Het eerste burgermanifest was buiten categorie’, zegt Maddens. ‘Het was een pamflet in de historische betekenis van het woord. Het was ook gewoon in de krantenwinkel te koop.’

Het succes van ‘Rechts voor de raap’ toonde dan weer hoeveel politiek kapitaal er zat in een verhaal dat rechtser was dan de toenmalige paarse regering, legt Devos uit. Dedecker verkocht toen meer exemplaren dan Verhofstadt.

‘De Wever heeft in zijn krantencolumns, die hij heruitgaf in twee boeken, gaandeweg de ideologie van de N-VA geschreven’, vervolgt Devos. ‘Hij heeft in die boeken het conservatisme in Vlaanderen gededouaneerd’, zegt Maddens.

Niet ieder boek heeft echter de ambitie om de Vlaamse politiek te hertekenen. ‘Ik wil vooral een goed beargumenteerde en goed geschreven tekst’, zegt Polis. ‘Mensen moeten er hun mening kunnen aan scherpen en hun horizon verbreden. Ik sta niet te springen om polemische schotschriften uit te geven. De mensen worden tegenwoordig al snel genoeg kwaad.’

Schermvullende weergave ©Polis

Schermvullende weergave ©Polis

Schermvullende weergave ©Polis