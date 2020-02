Politie dreigt met acties op luchthaven

De luchthavenpolitie kampt volgens de politievakbond NSPV met een tekort van 140 politiemensen en dreigt vlak voor de uittocht van de krokusvakantie met acties op de luchthaven.

De luchthavenpolitie gaat de komende dagen actie voeren tegen het aanhoudend personeelstekort en een gebrek aan middelen. De acties dreigen de vakantie-uittocht op Brussels Airport te bemoeilijken. Wanneer de acties precies aanvangen, is nog niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dat vandaag al, wellicht in de vorm van stiptheidsacties bij de grenscontroles.

We begrijpen dat acties vlak voor de krokusvakantie geen goede zaak zijn, maar dit is een probleem dat al zo lang aansleept. Carlo Medo Politievakbond NSPV

'We begrijpen dat we de stakingsaanzegging activeren vlak voor de krokusvakantie, wat geen goede zaak is, maar dit is een probleem dat al zo lang aansleept. We zijn al daarover drie weken geleden al begonnen te onderhandelen', zegt Carlo Medo, nationaal voorzitter van de politievakbond NSPV.

'Er is een nijpend personeelstekort van 140 politiemensen op de luchthaven. Dat is ook een probleem voor de veiligheid. Aan de grenscontrole kunnen de politiemensen hun job niet degelijk doen en de paspoorten grondig controleren. Ze kunnen alleen de basiscontroles doen. Want ook de computerprogramma's werken niet goed, de boxen zijn niet goed uitgerust, enzovoort. Dat is een frustratie die al maanden opbouwt. De bereidheid tot actie op het terrein is echt wel groot. Er is dan ook een groot personeelsverloop bij de luchthavenpolitie.'

Oude combi's

'Na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 zijn meer middelen beloofd, maar in de praktijk is daar niet heel veel van terechtgekomen. Er is zelfs een gebrek aan bureaus en bureaustoelen. Er wordt ook gewerkt met oude combi's en wagens. Nu we op het gaspedaal duwen en dreigen met acties, komen opeens toch recentere voertuigen binnen.'

'Het probleem heeft ook te maken met de uitbreiding van de luchthaven. We zijn daar niet tegen en zijn er fier op. Maar ook de veiligheid moet goed evolueren. De politiediensten zitten verspreid over de luchthaven. En dan is de vraag of je die niet beter centraliseert en wie gaat betalen voor het centrale gebouw. Hoe staat de luchthavenuitbater BAC daartegenover?'