Politie en justitie nemen recordbedrag in beslag

Er stond nog nooit zo veel in beslag genomen geld op de rekeningen van Justitie: ruim 584 miljoen euro. De oppositiepartij Groen vindt het ‘onduidelijk’ wat met het geld gebeurt.

Als politie en gerecht geld van verdachten in beslag nemen, vertrekken die naar de rekeningen van het COIV, het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), een dienst bij Justitie. Die bewaart nu al 584,5 miljoen euro aan in beslag genomen geld, een recordbedrag.

De cijfers tonen aan dat magistraten en politiemensen meer moeite doen om criminelen te raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Ook in de strijd tegen de drugshandel luidt het devies al langer ‘follow the money’. Maar in welke criminele branches het meest geld afgenomen is, weet Justitie niet. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft dat het in de toekomst wel duidelijk zal worden voor welke misdrijven dat is gebeurd. De computerapplicatie van het COIV wordt daartoe verder ontwikkeld.

De minister van Financiën noch die van Justitie lijkt te weten waar het in beslag genomen geld naartoe gaat. Hoeveel is de jongste jaren in de begroting gestort? Stefaan Van Hecke Kamerlid Groen

Hoe beheert Justitie die 584,5 miljoen euro crimineel geld? Heel voorzichtig. Het staat deels op ING-rekeningen van de inbeslagnamedienst, vooral termijnrekeningen. En het grootste deel (304 miljoen euro) heeft de inbeslagnamedienst geparkeerd bij de Deposito- en Consignatiekas van de federale overheidsdienst Financiën. In totaal levert het in beslag genomen geld bijna 18 miljoen euro aan intresten op. Dat blijkt uit de cijfertabellen die Geens heeft vrijgegeven.

Onvoorstelbaar

Maar Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, die de gegevens opvroeg, besluit dat ‘niemand weet waar al het in beslag genomen geld naartoe gaat’. ‘Dat is toch onvoorstelbaar’, zegt Van Hecke. ‘De minister van Justitie, noch die van Financiën kon of wilde aan mij de vraag beantwoorden hoeveel in beslag genomen geld er de laatste jaren in de middelenbegroting is gestort. De regering beschikt dus over bijna 600 miljoen euro aan in beslag genomen middelen, maar niemand lijkt te weten wat daarmee gebeurt en hoeveel er de laatste jaren naar de begroting kon worden doorgestort.’

Schermvullende weergave Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. ©Photo News

En Van Hecke hekelt nog meer ‘onduidelijkheid’. Zo verstuurde de federale politie begin oktober een persbericht dat de politie vorig jaar 14 miljard euro misdaadgeld in beslag had genomen. Maar dat was misleidend. Het was vooral te wijten aan één dossier en dat bleek niet over misdaadgeld te gaan. Er is namelijk zo’n 14 miljard euro geblokkeerd in een dossier over fondsen uit de omgeving van de gevallen Libische leider Muammar Kadhaffi. Zowat 14 miljard euro van het vroegere Libische regime stond op Belgische rekeningen bij Euroclear. De onderzoeksrechter liet het geld bevriezen toen hij ontdekte dat ons land de intresten op de geblokkeerde Libische fondsen liet wegglippen.