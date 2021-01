Politie gaat massaal meer bodycams kopen

De federale politiediensten kopen 2.900 bodycams aan om hun tussenkomsten te filmen. Dat zijn er een pak meer dan de enkele honderden die in gebruik zijn bij de lokale politiekorpsen.

Met bodycams kunnen politiemensen beelden maken van hun interventies en geluid opnemen. De politiekorpsen die er al hebben, gebruiken de bodycams in zeer uiteenlopende situaties. Volgens de recentste cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in handen heeft, waren bij de lokale politiezones een jaar geleden nog maar 301 bodycams in gebruik.

Maar de federale politie lanceert dit jaar een openbare aanbesteding om 2.900 bodycams aan te kopen. Die zullen van 2021 tot 2024 stelselmatig in gebruik worden genomen, zegt Verlinden. ‘De procedure voor openbare aanbesteding zal ook toegankelijk zijn voor lokale politiezones.’

Stand-bymodus

Daarmee komt het gebruik van bodycams bij de Belgische politiediensten echt op gang. In juni berichtte De Tijd dat de privacytoezichthouder van de politie juridisch en praktisch vragen stelde bij het gebruik van bodycams door de politie. Bodycams hebben een stand-bymodus, waarbij zonder waarschuwing gefilmd wordt, wat onwettig en strafbaar is, luidde het. Het Controleorgaan riep alle politiediensten op ‘die onwettige praktijk onmiddellijk te stoppen’.

In de Kamercommissie kreeg Verlinden vragen over het gebruik van de bodycams. Volgens de minister hanteren de lokale politiezones die bodycams gebruiken soortgelijke regels. ‘Naargelang van het soort dienst is het dragen van een bodycam ofwel verplicht ofwel een vrije keuze van de personeelsleden. In alle gevallen wordt het moment waarop men de bodycam wil activeren overgelaten aan de appreciatie van elk personeelslid.’

Waarschuwing

De minister erkent dat de meeste fabrikanten de mogelijkheid bieden om een bodycam gedurende korte periodes preventief te laten opnemen. Op die manier zijn de minuten voordat politiemensen hun bodycam activeren al opgenomen. Maar minister Verlinden bevestigt dat de privacytoezichthouder van de politie dat systeem afkeurt, omdat het indruist tegen de waarschuwing die politiemensen moeten geven als ze beginnen te filmen.