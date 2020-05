Politie ging boekje te buiten bij arrestaties van gele hesjes

Politiemensen zijn hun boekje te buiten gegaan bij het arresteren van gele hesjes. Ook bij andere grote betogingen gaat de politie uit de bocht. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Comité P.

Volgens Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke verdient het nieuwe rapport van politiewaakhond Comité P een maatschappelijk debat. De betogingen van de gele hesjes in Brussel in 2018 en 2019 liepen vaak uit de hand, zelfs met in brand gestoken politiecombi’s. Maar ook aan de kant van de politie verliep het zeker niet vlekkeloos.

In zijn nieuwe rapport doet het Comité P 18 aanbevelingen over hoe zulke ‘grootschalige bestuurlijke aanhoudingen’ beter kunnen verlopen in de toekomst. ‘De aanleiding voor dit rapport waren de klachten van de gele hesjes, maar we hebben het opengetrokken omdat die klachten ook opduiken bij andere betogingen’, stelt Comité P-voorzitster Kathleen Stinckens.

Er zijn duidelijk zaken gebeurd die niet door de beugel konden. Stefaan Van Hecke Kamerlid Groen

Zo schrijft het Comité P dat zijn onderzoekers een ‘bijzonder ontstellend thema’ hebben opgemerkt op basis van de klachten die in 2018 en 2019 zijn ingediend: ‘de naaktfouillering van bestuurlijk aangehouden personen, zonder gekende motivering’. Volgens het Comité P moet de politie in haar registers en fiches van aangehouden personen een extra rubriek invoegen, die vermeldt of iemand voor zijn opsluiting in een cel naakt is gefouilleerd en welke concrete elementen zo’n fouillering rechtvaardigden. Ook de identiteit van de verantwoordelijke politieofficier moet daarbij staan.

Garages

In het algemeen moet de politie als ze van plan is veel mensen te arresteren op voorhand voldoende maatregelen nemen om aangehouden betogers ‘correct te behandelen’, stelt het Comité P. De politiediensten moeten ‘vermijden dat aangehouden personen worden vastgehouden in onaangepaste ruimtes zoals een manege of garages’. Zeker als die ‘niet van tevoren uitgerust zijn om de eerbiediging van de minimale normen inzake opsluiting van aangehouden personen te waarborgen’ en als mensen er lange tijd dreigen opgesloten te zitten. Er moet telkens een goed uitgerust ‘verzamelcentrum’ worden voorzien met uitwijkmogelijkheden naar kleinere celcomplexen als te veel mensen worden opgepakt.

Op veel vlakken loopt het fout bij de arrestaties. Zo moet de politie beter registreren of minderjarigen zijn opgepakt, zodat die in aparte cellen belanden, en of mensen met gezondheidsproblemen bepaalde noden hebben. Ook het gebruik van wapens, de inbeslagname van voorwerpen, de 'onnodig ruwe behandeling' bij het overbrengen van gearresteerden, moet beter. En de politiemensen moeten 'provocerende houdingen en uitlatingen' vermijden.

Handboeien

De politie mag niet ‘zonder geldige reden de aanhoudtijd van de boeien (plastic strips) van alle opgesloten personen verlengen’, luidt het. De politie moet ‘meer geavanceerde modellen' van die plastic strips gebruiken, zeker als iemand ze lang moet dragen. De politie moet ook controleren of ze niet te strak zijn aangespannen en luisteren als iemand daarover klaagt.

Volgens Van Hecke moet de politie hier lessen uit trekken. ‘Er zijn duidelijk zaken gebeurd die niet door de beugel konden. Er lijken ook wat pesterijen bij te zitten. Dat betekent niet dat alle politiemensen zo handelen, maar het optreden van de politie blijkt niet altijd proportioneel te zijn bij zulke betogingen. Men moet dit beter organiseren. En misschien worden bij zulke betogingen ook te veel mensen ‘en masse’ opgepakt?’