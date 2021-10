Politie hervormt selectie agenten: voortaan is het elk korps voor zich

Een chique politieauto, een beter loon dan bij de buren en flitsende filmpjes met stoere flikken. Politiekorpsen halen alles uit de kast om nieuwe agenten aan te trekken. Door een hervorming van de rekruteringsprocedure is het elk korps voor zich, en dat baart kleine korpsen zorgen.

‘Ik zoek 17 agenten. Dat is veel op een totaal van 80.’ De korpschef van Grimbergen Jurgen Braeckmans hoopt dat hij zijn tekort dit jaar aangevuld krijgt. Voor het eerst mag hij de rekruten zelf aanwerven. Maar het is niet gemakkelijk, zegt hij. Zijn korps concurreert plots met andere Vlaams-Brabantse korpsen en moet opboksen tegen de grotere Brusselse zones. ‘Die kunnen kandidaten over de streep trekken met tweetaligheids- en Brusselpremies. Dat heb ik niet.’

De essentie De politie wil elk jaar 3.000 agenten rekruteren om het personeelstekort weg te werken.

De selectie- en rekruteringsprocedure ging op de schop, omdat veel kandidaten afhaakten door het logge en langzame proces.

Voortaan werven alle lokale politiekorpsen en federale diensten zelf personeel aan.

Kleine korpsen vrezen dat ze de concurrentiestrijd zullen verliezen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil elk jaar 3.000 nieuwe inspecteurs aanwerven. Die zijn nodig om tekorten weg te werken en de pensioengolf op te vangen. Om genoeg rekruten naar de politieschool te krijgen heeft de politie het rekruteringsproces omgegooid. De bestaande procedure was log, traag en onzeker. Kandidaten moesten soms 1,5 jaar wachten tot ze wisten of ze aan de opleiding mochten beginnen. Intussen vonden ze vaak ander werk, waardoor de politie kandidaten misliep.

De selectieprocedure - met taal-, persoonlijkheids- en sporttesten en een moraliteitsonderzoek - mag nog maximaal achttien weken duren. Vervolgens mogen kandidaten rechtstreeks solliciteren bij een politieploeg, waar de eigenlijke opleiding begint.

Vroeger beslisten ze dat pas aan het einde van hun opleiding op de politieschool en kwamen inspecteurs niet altijd terecht op de plaats van hun voorkeur. Nu werven alle 185 lokale politiezones en de verschillende takken van de federale politie zelf kandidaten aan en zijn de rekruten zeker van een job na hun afstuderen.

Knokken voor de kleintjes

Alle politiebazen zoeken naar de beste formule in de strijd om de aandacht van de rekruut. De politiezone Brussel-Zuid, een van de zes in het Brussels Gewest, anticipeerde maanden geleden op de hervorming en begon met een wervingscampagne op sociale media. ‘We moeten onze zone goed onderscheiden’, zegt woordvoerster Sarah Frederickx. ‘Wie Brusselse politie zegt, denkt bijna automatisch aan Polbru (de zone Brussel-hoofdstad Elsene, red.). Niet iedereen beseft dat er nog vijf zones zijn.’

Brussel-Zuid zet zijn troeven volop in de verf: de voetbalstadions van Anderlecht en Sint-Gillis, de gevangenis van Vorst, het internationale treinstation Brussel-Zuid.

De politiezone heeft het standaard blauw-witte politielogo vervangen door een tekening van een donkere skyline. Met animatievideo's op sociale media zet ze haar troeven in de verf: de voetbalstadions van Anderlecht en Sint-Gillis, de gevangenis van Vorst, het internationale treinstation Brussel-Zuid. Met de campagne hoopt de zone het tekort van zo’n 80 agenten op te vullen.

Braeckmans doet met zijn kleinere zone Grimbergen niet mee aan de flitsende campagnes: ‘Sommige collega’s hebben daar professionals voor ingehuurd’, zegt hij. ‘Ik focus op de inhoud van de job. Als een kandidaat me vraagt wat ik kan bieden, is het antwoord simpel: een werkplek waar je alles leert over politiewerk. Als hier iets gebeurt, ben je van a tot z bij het onderzoek betrokken. In de grote zones is dat niet zo. Sommigen kan ik zo overtuigen. Anderen kiezen uiteindelijk toch voor de zone met de chique Audi, of voor die waar hun vriend of vriendin werkt.

Kritiek

Criminoloog Jelle Janssens (UGent) heeft zijn twijfels bij het nieuwe systeem. ‘De grote zones zullen daar blij mee zijn. Ze hebben genoeg geld en middelen om zelf te rekruteren. Voor de kleintjes is dat niet vanzelfsprekend. Je kan wel inzetten op sociale media en proberen op te vallen, maar hoe effectief is dat als iedereen dat doet? De hervorming zet een stap weg van de geïntegreerde politie.’

Ook in politiemiddens leeft onderhuids bezorgdheid. Niemand wil zich bij voorbaat tot de verliezers rekenen, maar iedereen lijkt te beseffen dat er achterblijvers zullen zijn.

De Brusselse korpschef Michel Goovaerts, tevens de vicevoorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie, is niet zo bezorgd over de kleine zones. ‘Zij hebben andere troeven dan een groot korps als Polbru. Niet iedereen wil in een grote stad werken, ook niet als ze een premie krijgen.’

Op rekruteringsdagen valt het op dat jongeren vooral werk zoeken in hun eigen stad of dorp. Daarnaast noemen ze vooral zichtbare diensten, zoals de weg- of spoorwegpolitie.

‘We moeten oppassen dat er geen kerktorenmentaliteit ontstaat bij de politie', zegt Janssens. 'Willen we wel dat agenten allemaal in hun eigen stad werken? Bij de politie in Ierland is dat verboden, vanwege het risico op vriendjespolitiek.'