Politie in opspraak voor aanpak man in cel op luchthaven Charleroi

De federale politie wil tot op het bot uitspitten wat er zich afspeelde begin 2018 in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Een Slovaakse man stierf na een omstreden optreden van de politie in de cel.

De feiten gebeurden op 28 februari 2018 in de luchthaven van Charleroi. Een 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar hij gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Hij werd opgesloten in een cel in de luchthaven. Op bewakingscamerabeelden is te zien hoe hij zich 's nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit.

De familie van de overledene onthulde de affaire gisteren in Het Laatste Nieuws. 'Op de beelden is te zien dat zes politiemensen naast en op de geboeide man komen zitten. Volgens een doktersverslag zit een inspecteur 16 minuten met z'n volle gewicht op zijn borstkas. Lange tijd ligt er ook een deken over zijn gezicht. De politiemensen lachen uitbundig, een agente doet een dansje en brengt de Hitlergroet.' De man werd de volgende dag naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

We nemen dit heel ernstig. Het strafrechtelijke onderzoek moet uitmaken wat de doodsoorzaak is en of er politioneel fouten gemaakt zijn. Sarah Frederickx Woordvoerster federale politie

Het gerecht in Charleroi onderzoekt de feiten, maar na tweeënhalf jaar onderzoek vreest de familie dat de zaak in de doofpot zal belanden. Het parket van Charleroi liet gisteren weten dat het dossier bijna afgerond is. 'De nabestaanden van de familie hebben al twee keer bijkomende onderzoeksdaden gevraagd voor het verhoor van verschillende personen en een medische expertise', zegt het parket.'Door de crisis rond Covid-19 is er een vertraging geweest. Alle politie-agenten betrokken bij de interventie zijn intussen gehoord.'

Tot op het bot

De federale politie had de camerabeelden tot gisteren nog niet gezien, maar laat weten dat ze 'de zaak zal uitspitten tot op het bot'. De agente die een Hitlergroet bracht, mag geen operationele diensten meer doen en geen contact meer hebben met het publiek, zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx. 'We nemen het heel ernstig. Het strafrechtelijk onderzoek moet uitmaken wat de doodsoorzaak is en of er politioneel fouten gemaakt zijn.'

Die Hitlergroet en dat dansen is volledig onaanvaardbaar en ongepast. Dat veroordeel ik streng en ik begrijp niet wat de bedoeling daarvan is. Vincent Houssin Politievakbond VSOA

De politievakbonden zijn voorzichtig met commentaar. 'We kennen het dossier te weinig en moeten dus voorzichtig zijn met een beschuldiging van de agenten', zegt Vincent Houssin van VSOA Politie. 'Maar die Hitlergroet en dat dansen is volledig onaanvaardbaar en ongepast. Dat veroordeel ik streng en ik begrijp niet wat de bedoeling daarvan is.'